Sommige Formule 1-coureurs blijven hun gehele autosportcarrière in de koningsklasse totdat ze met pensioen gaan, terwijl andere Formule 1-coureurs juist in zoveel mogelijk verschillende kampioenschappen zouden willen racen. Alexander Albon, Fernando Alonso en Valtteri Bottas behoren tot dat laatste groepje. Met meer dan twintig Grands Prix per jaar is het wel lastig om er de tijd voor te vinden, maar in andere auto's racen heeft wel zo zijn voordelen, stelden ze tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Canada. Het onderwerp kwam ter sprake, omdat Charles Leclerc was gespot bij het winnende team van Ferrari tijdens de 24 Uur van Le Mans afgelopen weekend.

Tijdens zijn laatste seizoen bij McLaren reed Alonso ook in het FIA World Endurance Championship waar hij niet alleen de titel op zijn naam schreef, maar ook de beruchte Le Mans-endurancewedstrijd in 2018 en 2019. "Hoe meer je racet, hoe meer je rijdt, hoe beter je bent. In plaats van in een restaurant zitten of op het strand liggen of bij een evenement of première of weet ik veel wat zijn. Als je achter het stuur zit, dan zal je daar op enig punt van je carrière voordeel uit halen. Het zal altijd iets zijn wat je in jezelf opslaat," aldus de Spanjaard.

Rally's in de winter

"Ik denk dat het per rijder verschilt, maar persoonlijk voel ik wel het voordeel bij af en toe andere dingen doen," legde Bottas uit. "Je krijgt een extra perspectief in het rijden. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen jaren een aantal rally's gedaan evenals een aantal testdagen ervoor. De timing moet alleen wel kloppen." De Fin benadrukt dat de Formule 1-kalender erg druk is en het lastig is om er tijd voor te vinden. "Ik denk dat wanneer je iets anders rijdt, je altijd weer wat nieuws uit jezelf kan halen en ontdekken. Zeker in de winter, dan houdt het je scherp."

Uitbreiden van vocabulaire

"Ik ben het eens met Valtteri," voegde Albon toe. "Het is voor iedereen anders, maar ik heb bijvoorbeeld DTM gedaan. Compleet andere auto's, en misschien niet de meest leuke om mee te rijden, maar je leert een heel andere manier van snel rijden. Elke auto heeft weer een andere stijl en als je alleen maar in de Formule 1 rijdt, dan kan je misschien teveel afhangen van een bepaalde stijl. Het is zoals het lezen van een boek, een soort van het uitbreiden van je vocabulaire, maar dan je race-vocabulaire. Je krijgt een betere inschatting van hoe je op de limiet kan zitten en hoe je snel kan zijn in verschillende soorten auto's."