Vincent Bruins

Vrijdag 16 juni 2023 10:17 - Laatste update: 10:20

Yuki Tsunoda kreeg tijdens de Grand Prix van Spanje een tijdstraf van vijf seconden, nadat de wedstrijdleiding vond dat hij Zhou Guanyu van de baan had gedrukt. De Japanner waarschuwt nu dat hij zijn rijstijl desondanks niet gaat aanpassen. Dat liet hij merken tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Canada.

De twee Aziatische coureurs vochten om de negende positie op Circuit de Barcelona-Catalunya, maar in de eerste bocht ging de Alfa Romeo van Zhou wijd. Tsunoda zou hem van de baan hebben gedrukt, zo ondervondt de wedstrijdleiding, en vanwege een tijdstraf van vijf seconden viel de AlphaTauri-coureur terug van P9 naar P12. De teamgenoot van Nyck de Vries werd teruggezet achter Zhou, Pierre Gasly en Charles Leclerc, en zag een puntenfinish dus in rook opgaan.

Artikel gaat verder onder video

Hard aangepakt door de FIA

"Ik ben er nog steeds boos om, maar je kunt er niets aan veranderen," zo begon Tsunoda. "Uiteindelijk beslist de FIA, en we hebben vanmiddag met de FIA gesproken en ik begrijp hun perspectief. Verder heb ik er niets over te zeggen. Ik zal mijn rijstijl niet aanpassen, dat is wat ik eerlijk gezegd nog wel zou willen zeggen. Ik zal proberen zoveel mogelijk te verdedigen binnen de grenzen. Ik dacht dat ik niet over die grens was gegaan, maar dat was ik blijkbaar wel. Ik voelde me behoorlijk hard aangepakt, maar het is wat het is. Ik moet het gewoon accepteren."

OOK INTERESSANT: De Vries wijst naar stijgende lijn: "Dat is bemoedigend"

Is Suzuka net als Montreal?

In het officiële persbericht van AlphaTauri, als voorbeschouwing op de Grand Prix van Canada, vergeleek Tsunoda de baan van Suzuka met Circuit Gilles Villeneuve waar dit weekend geracet zal worden. Daar ontstond wat verwarring over, aangezien Montreal veel rechte stukken en langzamere bochten heeft, terwijl Suzuka veel snelle bochten heeft en de muren staan er niet zo dichtbij. "Ik was niet in een goede bui, toen ik dat zei," verklaarde de Japanner. "Maar goed, het lijkt er wel op qua gras dat naast de baan ligt, en dat maakt het uitdagend en nog spannend, want als je een fout maakt, dan kan het je duur komen te staan. Maar verder lijkt het helemaal niet op Suzuka."