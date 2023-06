Remy Ramjiawan

Donderdag 15 juni 2023 23:17

Voor Nyck de Vries wordt de race op het Circuit Gilles Villeneuve een nieuwe ervaring, maar de Nederlander heeft er zin in. De afgelopen twee races gingen al een heel stuk beter voor De Vries en het ziet er volgens de voormalig Formule E-kampioen allemaal bemoedigend uit.

De start van het 2023-seizoen was niet alleen voor De Vries teleurstellend. Ook het team van AlphaTauri kwam met een auto aan, waar geen gang in zat. Die situatie is inmiddels verbeterd, want Yuki Tsunoda heeft al een aantal keren laten zien dat er punten te halen zijn. Of dat er dit weekend ook in zit, daar laat De Vries zich over uit bij F1TV.

Degelijk

"We hebben twee degelijke weekenden gehad. Als team hebben we ook vooruitgang getoond en ik ben echt trots op het werk dat we hebben gedaan, vanaf het begin van het jaar", zo opent De Vries. De AT04 wordt steeds sneller: "Ik denk ook dat we hebben laten zien dat we steeds competitiever worden en dat is bemoedigend. Ik ben blij om hier te zijn en ik geniet van Canada en Montreal en ik kijk uit naar het weekend."

Bemoedigend

Hoewel het zusterteam van Red Bull Racing ook updates blijft meenemen, houdt De Vries de concurrentie ook in de gaten. "Met de updates gaat het prima, maar ook de concurrentie blijft ontwikkelen. Dus we zijn niet de enige, maar als we de eerste zeven race bekijken en daar een streep onder zetten, dan zien we een opwaartse spiraal en ook dat is bemoedigend", aldus De Vries.