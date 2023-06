Audi heeft eerste coureur voor team binnen, FIA geeft update over mogelijk afschaffen DRS | GPFans Recap

Redactie

Donderdag 22 juni 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam er weer het een en ander naar buiten. Zo heeft Jenson Button de hoop op een titelstrijd opgegeven, hij verwacht dat Max Verstappen het kampioenschap al binnen heeft. Mercedes hoopt dat de sport zo snel mogelijk op lichtere auto's overgaat en Toto Wolff hoopt Mick Schumacher in 2024 als vaste coureur bij een team onder te brengen. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

FIA sluit afschaffen DRS op korte termijn uit: "Verwijderen zou risico zijn"

Volgens Nikolas Tombazis van de FIA is het afschaffen van het Drag Reduction System (DRS) een 'te groot risico voor de sport'. De directeur van de eenzitters van de autobond erkent bij Corriere della Sera dat het verwijderen van het stukje techniek in de ideale wereld al was gebeurd, maar denkt dat inhalen in het huidige tijdperk Formule 1 bijna niet mogelijk is zonder het systeem. Hele artikel lezen? Klik hier

Button denkt dat titelrace over is: "Het is niet meer mogelijk om Max in te halen"

Volgens de wereldkampioen van 2009, Jenson Button, is de titelstrijd al gestreden. De nummer twee uit het klassement, Sergio Pérez, ziet de Brit niet meer het gevecht aangaan met de regerend kampioen en dus schrijft Button de titel al toe aan de Nederlandse Red Bull-coureur. Hele artikel lezen? Klik hier

Neel Jani

Audi bevestigt Le Mans-winnaar Jani als simulatorrijder voor Formule 1-project

Het team van Audi heeft de eerste aanwinst binnen. Het team dat nu nog als Sauber Alfa Romeo door het leven gaat, zal namelijk voormalig Le Mans-winnaar Neel Jani in dienst nemen om de simulatietaken uit te voeren. De Zwitser heeft vooral veel ervaring buiten de koningsklasse, maar heeft in het verleden al veel simulatiewerk voor Red Bull Racing uitgevoerd. Hele artikel lezen? Klik hier

Wolff wil Schumacher in 2024 graag ergens stallen: "Dan hebben ze een geweldige coureur"

Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt dat hij zijn huidige reserverijder Mick Schumacher volgend jaar bij een Formule 1-team kan onderbrengen die hem een vast zitje kan beloven. De Duitser voert op dit moment vooral veel werk achter de schermen uit en hoopt nog altijd op een terugkeer naar de startgrid. Hele artikel lezen? Klik hier

Mercedes eist grote verandering van F1-reglementen: "Auto's zijn te zwaar"

James Allison, technisch directeur van Mercedes, is het eens met de stelling dat auto's lichter moeten zijn dan nu het geval is en heeft opgeroepen tot wijzigingen in de regelgeving. Auto's hebben momenteel een basisgewicht van 798 kg, wat 200 kg meer is dan in 2008. Hele artikel lezen? Klik hier