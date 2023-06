Brian Van Hinthum

Donderdag 22 juni 2023 06:59

Sergio Pérez lijkt met zijn mindere races van de afgelopen periode behoorlijk zijn ruiten ingegooid te hebben wat betreft de titelstrijd waar hij het aan het begin van het seizoen meermaals over had. Jenson Button denkt dat inmiddels de strijd gestreden is en de beker voor het wereldkampioenschap al naar Max Verstappen kan.

Met een reeks lastige races lijkt Pérez voorlopig zijn titelaspiraties in de koelkast te kunnen zetten en ook vanuit kamp Red Bull lijkt men momenteel geen rekening meer te houden met een titelstrijd tussen Pérez en Verstappen. Christian Horner zei na de Grand Prix van Spanje zelfs dat de Mexicaan nu tegen een dergelijke achterstand aankijkt dat hij beter niet meer op de titel kan focussen en dat het verstandiger is om weer gewoon zonder druk in zijn hoofd te gaan rijden, zoals de eerste races van het seizoen.

Kampioenschap naar Verstappen

In Canada wilde het echter ook weer niet helemaal vlotten voor de man uit Guadalajara, die toch net als Verstappen over de snelste auto van de grid lijkt te beschikken. Door de resultaten is de titelstrijd wel gestreden, meent Button. "Als Max ziet dat zijn teamgenoot een lastig weekend heeft, helpt hem dat juist met zijn zelfvertrouwen", vertelt hij aan Autosport.com. 'Na deze drie weekenden is het niet meer mogelijk om Max in te halen, hij is weg. Het kampioenschap is zeker weten voor hem", voegt wereldkampioen van 2009 toe.

Vervanger?

De Brit vervolgt. "Wat gaat er nu gebeuren met Checo? Hopelijk slaat hij terug. We willen allemaal zien dat mensen het Max moeilijk maken. We willen goed racen zien van Checo. Hij is zeker snel, het is vooral zijn inconsistentie die hem pijn doet." De vraag is vervolgens wie hem eventueel kan vervangen als het seizoen zo ook eindigt. "Wie zou je daar neerzetten? Dat is lastig. Ze hebben natuurlijk Daniel Ricciardo als ambassadeur, maar ik weet niet of ze hem dat stoeltje willen geven. Iemand van AlphaTauri? Nyck de Vries is niet zo competitief als ze hadden gedacht. Zou je Tsunoda dan in het A-team willen? Het is lastig en je voelt je slecht voor Checo", besluit hij.