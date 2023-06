Lars Leeftink

Donderdag 22 juni 2023 10:32 - Laatste update: 10:48

James Allison, technisch directeur van Mercedes, is het eens met de stelling dat auto's lichter moeten zijn dan nu het geval is en heeft opgeroepen tot wijzigingen in de regelgeving. Auto's hebben momenteel een basisgewicht van 798 kg, wat 200 kg meer is dan in 2008.

De komst van de levensreddende halo-systemen en grotere banden hebben in de loop der jaren ook bijgedragen aan het verder toenemen van het gewicht van de auto's. Sommige coureurs, zoals George Russell, hebben geklaagd dat auto's te zwaar zijn en ook steeds minder veilig worden vanwege het risico op crashes met zware auto's. Ook Max Verstappen is van mening dat de auto's te zwaar zijn en niet helpen bij het verbeteren van het vermaak tijdens races.

Mercedes eens met Domenicali

Allison is het eens met de mening van de coureurs en van Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Ik ben het volledig eens met Stefano (Domenicali, CEO F1), en hij is niet de enige die denkt dat deze onverbiddelijke opwaartse trend in gewicht iets is dat moet worden gestopt en eigenlijk zelfs verminderd. Jaar op jaar werden [de auto's] zwaarder. Het is niet makkelijk om het gewicht met regels te verminderen. Het is vooral lastig om technische regels te bedenken die de auto veel lichter gaan maken."

Wijzigingen reglementen

Allison vindt toch dat de reglementen moeten worden gewijzigd om meer beslissingen aan teams over te laten over wat hun auto's wel en niet moeten doen. "De manier om het lichter te maken, is door de gewichtslimiet te verlagen en er ons probleem van te maken. Als auto's de limiet overschrijden, dwingt het ons allemaal om vrij moeilijke beslissingen te nemen over wat we wel en niet in onze auto's stoppen".