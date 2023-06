Vincent Bruins

Donderdag 22 juni 2023 13:19

Audi heeft haar eerste coureur bevestigd in de vorm van een simulatorrijder in aanloop naar het seizoen van 2026. Neel Jani heeft zijn handtekening gezet bij de Duitse fabrikant. De Zwitser brengt een heleboel ervaring binnen en buiten de Formule 1 met zich mee.

Sauber ging vanaf 2018 een technische en commerciële samenwerking aan met Alfa Romeo en sinds 2019 kennen we de renstal uit Hinwil dan ook officieel als Alfa Romeo Racing. Aan het eind van dit seizoen zal Alfa Romeo zich echter terugtrekken, maar vanaf 2026 zal Audi haar intrede maken. Audi zal meer betrokken zijn bij Sauber vergeleken met Alfa Romeo, omdat het eigen power units zal ontwikkelen. Het is nog onbekend of Valtteri Bottas en Zhou Guanyu een toekomst hebben bij Audi, maar Jani als simulatorrijder is in ieder geval al wel een zekerheidje.

Carrière Jani

Jani maakte na een redelijk succesvolle juniorcarrière in 2005 zijn debuut in de GP2 Series, wat we nu kennen als de FIA Formule 2, waar hij twee races won voor Racing Engineering. Dat leverde hem een zitje op als derde coureur bij Toro Rosso wat tegenwoordig AlphaTauri is, en sindsdien is hij ook officieel een Red Bull-atleet. In 2006 viel hij in bij Arden International, het GP2-team van Christian Horner, om de gewonde Nicolas Lapierre te vervangen. Omdat hij ook elk Grand Prix-weekend een vrije training reed voor Toro Rosso, maakt dit Jani de enige coureur ooit om op dezelfde dag in de Formule 1 en de GP2 of Formule 2 te rijden. Daarnaast had Jani veel succes in de A1 Grand Prix waar hij in vier seizoenen met Team Zwitserland twee keer tweede werd en de titel van 2007-08 binnensleepte. Vanaf het begin van het vorig decennium begon Jani zich vooral te focussen op de sportscar-racerij. De Red Bull-atleet won de 24 Uur van Le Mans en het FIA World Endurance Championship in 2016 met Porsche. Jani nam in 2019-20 nog deel aan een volledig seizoen in de Formule E met hetzelfde merk, maar met weinig succes. Nu hij voor Audi heeft getekend, blijft hij dus verbonden aan de Volkswagen Groep.

Eer en verantwoordelijkheid

Als voormalig test- en reservecoureur van Red Bull Racing bracht Jani al vele uren door in de Formule 1-simulator en in het FIA World Endurance Championship deed hij waardevolle ervaring op in een auto met een hybride power unit. "Ik ben verheugd om Audi te vergezellen richting de Formule 1," zo liet de 39-jarige weten. "Het is zowel een eer als een grote verantwoordelijkheid om in een vroeg stadium al betrokken te zijn bij een project van deze omvang. Ik weet zeker dat mijn ervaring uit de Formule 1 en Le Mans-prototypes van pas zullen komen in het verbinden van theorie met de praktijk.