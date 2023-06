Remy Ramjiawan

Donderdag 22 juni 2023 09:49

Volgens Nikolas Tombazis van de FIA is het afschaffen van het Drag Reduction System (DRS) een 'te groot risico voor de sport'. De directeur van de eenzitters van de autobond erkent bij Corriere della Sera dat het verwijderen van het stukje techniek in de ideale wereld al was gebeurd, maar denkt dat inhalen in het huidige tijdperk Formule 1 bijna niet mogelijk is zonder het systeem.

Het DRS-systeem is een heet hangijzer binnen de Formule 1. Zo gaan er veel stemmen op om het onderdeel af te schaffen, maar tegelijkertijd is er ook angst dat de inhaalpogingen ermee ook zouden verdwijnen. Het systeem is juist geïntroduceerd om inhalen te bevorderen, maar tegenwoordig zijn de huidige Formule 1-auto's er wel erg afhankelijk van.

DRS is nodig volgens FIA

Hoewel er dus veel draagvlak is om het DRS-systeem af te schaffen, wijst Tombazis naar de noodzaak: "In een ideale wereld is het denkbaar om DRS te verwijderen, maar op korte termijn gaat dat niet gebeuren omdat inhalen anders heel moeilijk wordt." Toch is ook het DRS-systeem niet heilig, want in een zogeheten DRS-trein zijn inhaalmanoeuvres ook lastig uit te voeren, zo was afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Canada te een aantal keren te zien.

Afschaffen is risico voor sport

"We zijn niet meer in de jaren tachtig, toen simulaties niet zo geavanceerd waren en de verschillen tussen de ene auto en de andere groot waren. Met het huidige niveau van technologie, van wetenschap, zou het verwijderen van de DRS een risico zijn voor de sport", legt Tombazis uit. Daarmee lijkt het DRS-systeem nog wel even in de sport te blijven, al hint de Griek wel op veranderingen, maar die zouden nog even op zich laten wachten.

Nieuwe generatie Formule 1-auto's

"De nieuwe Formule 1 wordt in juni 2024 gedefinieerd. Er zal een aanzienlijke vermindering van de aerodynamische weerstand zijn. De huidige Formule 1-auto's hebben een onzichtbare parachute achter zich op het rechte stuk en die willen we verwijderen omwille van het milieu", zegt Tombazis. Het zou allemaal gaan om de nieuwe generatie Formule 1-auto's. Daarbij wordt de introductie van flexibele onderdelen ook overwogen "Door de luchtweerstand te verminderen, hebben de auto's misschien wat bewegende onderdelen. En dit zal helpen op de rechte stukken."