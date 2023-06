Lars Leeftink

Woensdag 21 juni 2023 17:14 - Laatste update: 17:21

Max Verstappen won afgelopen weekend de Formule 1 Grand Prix van Canada voor de tweede keer in zijn carrière door Fernando Alonso en Lewis Hamilton achter zich te laten. Het racepak waarin hij deze historische zege boekte, gaat nu geveild worden voor een goed doel.

De veiling moet geld opleveren voor Wings of Life, de stichting die door Red Bull als partner wordt gezien en al jaren aan het ondersteunen is waar mogelijk. De stichting bestaat sinds 2004 en is opgericht met als doel om onderzoek te doen naar rugblessures, blessures die meestal enorm veel impact hebben op het leven van mensen en hun mobiliteit vanwege het aantasten van de ruggengraat. Red Bull is deze stichting al jaren op verschillende manieren aan het steunen, met goede resultaten als gevolg. Nu draagt het een steentje bij door het racepak van Verstappen te veilen. Ook voor Red Bull Racing is het een speciaal racepak.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hoe snel kunnen McLaren en Williams weer terugkeren naar hun hoogtijdagen?

Veiling racepak Verstappen

Er kan op www.f1authentics.com geboden worden op het racepak van Verstappen, die voorzien is van een handtekening en tevens historische waarde heeft. Het was namelijk het racepak waarin de Nederlander namens Red Bull Racing de honderdste zege in F1 boekte en tevens het racepak waarin de tweevoudig wereldkampioen Ayrton Senna evenaarde qua aantal zeges in de Formule 1. Het hoogste bod op het racepak van Verstappen staat op het moment van schrijven op bijna 10.000 pond, omgerekend bijna 12.000 euro. De kans dat dit nog op gaat lopen de komende dagen is groot. De veiling zal nog duren tot 4 juli 2023 09:00 uur Nederlandse tijd.

Nog niet alles

Naast het racepak kunnen de fans die gaan bieden nog meer winnen. Zo zal de hoogste bieder ook een Meet & Greet krijgen met de Nederlander bij de fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes. Daar gaat Red Bull Racing het pak overhandigen en krijgt de winnaar ook nog een rondleiding. Genoeg dus om op te bieden voor de fans, die daarmee ook nog eens een goed doel ondersteunen.