Hoe snel kunnen McLaren en Williams weer terugkeren naar hun hoogtijdagen?

McLaren en Williams hebben in de historie van de Formule 1 meer zeges behaald dan Red Bull Racing, dat afgelopen weekend in Canada de honderdste zege noteerde dankzij Max Verstappen. McLaren en Williams weten al een tijdje niet meer hoe het is om voorin mee te doen om zeges en kampioenschappen Verstappen en Red Bull dat nu doen. Gaat die tijd nog komen, of blijven beide historische teams vastzitten aan hun nieuwe status als teams in het middenveld?

Beide teams bevinden zich hier namelijk al een tijdje in. Sinds het begin van het hybride-tijdperk (2014) zijn beide teams niet echt meer voorin te vinden. McLaren deed het altijd nog wel aardig en scoorde vaak solide punten, maar Williams was vaker achterin te vinden dan dat het consistent mee kon doen om de top tien-plekken tijdens races. Is er voor 2026 nog een pad waarin dit kan veranderen, of moeten beide teams hun pijlen gaan richten op 2026?

McLaren

De laatste keer dat McLaren bij de constructeurs in de top drie te vinden was en stabiel zeges kon noteren gedurende een seizoen, was tijdens het seizoen 2012. Toen werd het team derde en waren Jenson Button en Lewis Hamilton de coureurs, met Mercedes als leverancier. In 2010 en 2011 werd het team tweede bij de constructeurs. Het was een periode waarin McLaren vaak tweede, derde of vierde werd in de Formule 1 bij de constructeurs en stabiel voorin te vinden was. Toch kwam dat niet in de buurt van de hoogtijdagen die McLaren meemaakte in de periode 1984 tot en met 1991, waarin het vaak kampioen werd bij de constructeurs. Toen werkte het samen met leverancier Honda en had het coureurs als Gerhard Berger, Ayrton Senna, Alain Prost en Niki Lauda.

Hybride tijdperk

Vanaf 2014, het begin van een nieuw tijdperk, zou het team wegvallen. De eerste twee seizoenen werd het vijfde, maar daarna zakte het team naar de negende, zesde en negende plaats in 2015, 2016 en 2017. In 2018 was er herstel en werd het zesde bij de constructeurs, terwijl McLaren in 2019 vierde werd en daar ook stevig stond. In 2020, het mindere seizoen van Ferrari, werd het team zelfs derde, maar deze lijn kon in 2021 niet doorgetrokken worden. McLaren werd vierde achter de drie teams die al jaren de Formule 1 domineren: Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari.

Williams

Ook voor Williams moeten we een stuk terug om weer bij de periode te komen waarin het team stabiel voorin mee aan het strijden was om zeges en kampioenschappen. In de periode 1992 tot en met 1998 deed Williams het met coureurs als Jacques Villeneuve en Damon Hill het erg goed. Na die periode kwam het team tot 2014 in een mindere periode terecht waarin het terug te vinden was in het middenveld. In 2014 en 2015 was er een opleving dankzij een goede auto en coureurs als Felipe Massa en Valtteri Bottas. Het begin van het nieuwe tijdperk in de Formule 1 bleek een succes te zijn. Vanaf 2016 ging het echter weer bergafwaarts. Twee keer een vijfde plek bij de constructeurs zou volgen, waarna het team drie van de daaropvolgende vier seizoenen tiende en laatste werd. Alleen in 2021 kon het vooral dankzij George Russell achtste worden.

Nieuwe tijdperk 2022 en 2023

Voor zowel McLaren als Williams, die met een motor van Mercedes rijden, is de start van het nieuwe tijdperk geen start van een opleving gebleken. Williams bungelde in 2022 achteraan en zou met acht punten tiende eindigen, terwijl McLaren het moest doen met 159 punten en een vijfde plaats bij de constructeurs. In 2023 is het er niet rooskleuriger op geworden. McLaren heeft moeite om in de top tien te komen tijdens races en staat momenteel zelfs zesde dankzij de opleving van Aston Martin. Williams staat negende en heeft alleen AlphaTauri achter zich. Het team heeft al wel zeven punten, bijna net zoveel als vorig jaar gedurende het hele seizoen. Er is voor Williams iets meer verbetering dan voor McLaren, maar het zijn niet de reuzenstappen die Aston Martin bijvoorbeeld heeft gemaakt. Is het voor beide teams mogelijk zulke stappen nog te maken in het huidige tijdperk?

Stappen zetten

De kans is klein dat Williams en McLaren de komende twee seizoenen, 2024 en 2025, ineens aan gaan sluiten bij Mercedes, Aston Martin en Ferrari, laat staan Red Bull Racing. Alpine lijkt een realistischer doel te zijn, maar zelfs in dat op het oog meest ideale geval gaat het om P5 bij de constructeurs. Voor Williams zou dit al een prima verbetering zijn, voor McLaren niet echt. Het voordeel dat beide teams hebben, is dat ze flink wat meer tijd in de windtunnel hebben dan de teams waar ze naartoe willen ontwikkelen. De vraag is echter hoe de teams hiermee omgaan, want uit de voorgaande jaren is gebleken dat ze daar niet van konden profiteren.

Tijdperk 2026

Wat dat betreft kan in 2026 de mogelijk zich voor beide teams voor gaan doen om een grotere stap te zetten. Het lijkt erop dat zowel Williams als McLaren met Mercedes als leverancier over drie jaar het nieuwe tijdperk in zullen gaan, nu de gesprekken tussen McLaren en Red Bull stil zouden liggen. Williams kan, zie 2014 en 2015, meepraten over hoe een nieuw tijdperk invloed kan hebben op een team. Aston Martin is er in positieve zin een voorbeeld van in dit tijdperk, terwijl van McLaren het tegenovergestelde gezegd kan worden. Beide teams hebben een rijke historie, maar voor nu lijkt hun rol als team in het middenveld nog niet uitgespeeld.