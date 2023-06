Jan Bolscher

Woensdag 21 juni 2023 14:24

Helmut Marko loopt ondanks de recent behaalde honderdste overwinning van Red Bull Racing in de Formule 1 nog geen polonaise. De Oostenrijker zou er namelijk niet raar van staan te kijken als Max Verstappen in Oostenrijk een hele kluif aan Charles Leclerc gaat krijgen.

Red Bull Racing is dit seizoen bij uitstek het te kloppen team. De Oostenrijkse formatie heeft de eerste acht races van het seizoen stuk voor stuk op haar naam geschreven, wat in Canada resulteerde in de honderdste overwinning voor het team in de Formule 1. Met name Max Verstappen is in de RB19 ongenaakbaar gebleken. De Nederlander greep al zes keer de winst en werd twee keer tweede, wat hem een voorsprong van 69 punten op teammaat en nummer twee in het wereldkampioenschap Sergio Pérez heeft opgeleverd.

Sterk Ferrari in Canada

Het is volgens Marko echter geen zekerheid dat in Oostenrijk, de eerstvolgende bestemming op de Formule 1-kalender, overwinning nummer 101 wordt geboekt. Met name Ferrari zou een bedreiging kunnen vormen volgens de man uit Graz, omdat de Italiaanse grootmacht in Canada afgelopen weekend de snelste auto zou hebben gehad. Vooral in Leclerc wordt een serieuze uitdager gezien.

Waakzaam voor Leclerc

"We zullen het zien", vertelt Marko in gesprek met OE24. "In Montreal had Ferrari de snelste auto. De Red Bull Ring is een circuit dat goed bij hen past. Als Leclerc zich op de eerste of tweede startrij weet te kwalificeren, wordt het geen makkelijke race voor Max." De Grand Prix van Oostenrijk wordt op zondag 2 juli om 15:00 uur verreden. Op zaterdag 1 juli is het om 16:30 uur tijd voor de tweede sprintrace van het seizoen.