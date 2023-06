Remy Ramjiawan

Dinsdag 20 juni 2023 15:13 - Laatste update: 15:14

Red Bull Racing moet volgens Martin Brundle er snel voor gaan zorgen dat Sergio Pérez weer zijn vorm gaat terugvinden, want Aston Martin, Ferrari en Mercedes maken flinke stappen in het constructeursklassement, nu Checo een aantal races niet thuis heeft gegeven.

Pérez zag binnen drie races het gat met Max Verstappen in het kampioenschap oplopen tot 69 punten. Toch is de titelstrijd voor de rijders niet hetgeen waarvoor de Mexicaan naar Red Bull Racing is gehaald. Dat is namelijk vooral voor het kampioenschap voor de teams. Daarin leidt het Oostenrijkse team nog altijd met een voorsprong van 154 punten, maar als 'Checo' niet snel zijn prestaties weet om te draaien, dan kan die voorsprong snel slinken.

Ideale nummer twee

Het contract van de Mexicaan loopt aan het einde van 2024 af en de leiding bij Red Bull heeft al meerdere keren aangegeven dat Pérez de beste nummer twee is die het team sinds tijden heeft gehad. Toch staat of valt die opmerking bij het binnenhalen van het constructeurskampioenschap, daar is hij immers voor aangenomen. Mocht Pérez zijn vorm weer terugvinden en weer steevast die nummer twee achter Verstappen worden, dan is het gespeculeer over zijn contract hoogstwaarschijnlijk ook voorbij.

Verstappen walst over teamgenoten heen

In zijn column voor Sky Sports F1 laat Brundle zijn licht op de situatie schijnen. "Ik vermoed dat alleen [Fernando] Alonso en [Lewis] Hamilton op dit moment de capaciteit zouden hebben om Verstappen aan te kunnen en ik betwijfel of Red Bull die wisselvalligheid in hun team zou willen. Het perfecte scenario van het team zou zijn dat Sergio elke race nipt tweede wordt achter Max en wint als Max dat niet kan. Het probleem is dat, zoals Pierre Gasly en Alex Albon ontdekten, goede jonge coureurs bedolven worden onder de snelheid van de Nederlander. Tegelijkertijd kan Red Bull Pérez niet uit vorm laten raken als Mercedes, Ferrari en Aston Martin onvermijdelijk op hen afkomen. Daarom zullen ze hem de hele tijd moeten steunen", aldus Brundle.