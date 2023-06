Dit is de stand in het coureurs- en constructeurskampioenschap na de race in Canada

Redactie

Zondag 18 juni 2023 23:39

De Grand Prix van Canada zit erop en Max Verstappen wist ook deze wedstrijd op zijn naam te zetten. De Nederlander pakte daarmee zijn 41e zege uit zijn carrière en staat qua zeges naast Ayrton Senna. Red Bull Racing heeft daarnaast het feestje te vieren van de honderdste zege van het team in de koningsklasse van de autosport.

In het kampioenschap voor de coureurs heeft Verstappen inmiddels 195 punten en daarmee het gat vergroot op nummer twee Sergio Pérez. De Mexicaan heeft 126 punten achter zijn naam staan, maar Fernando Alonso is de Red Bull-coureur genaderd tot zes punten. In de stand voor de teams leidt Red Bull Racing nog altijd met 321 punten. Mercedes staat op gepaste afstand met 167 punten en Aston Martin staat op P3 met 13 punten minder dan de renstal uit Brackley.

Stand coureursklassement

Stand Constructeurskampioenschap