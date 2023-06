Vincent Bruins

McLaren is nog altijd op zoek naar een geschikte partner in de hoop meteen weer competitief te zijn, wanneer nieuwe technische reglementen van kracht komen vanaf het seizoen van 2026. De Britse renstal rijdt nu al met Mercedes-power units en als we teambaas Andrea Stella moeten geloven, dan lijkt het erop dat deze motordeal hernieuwd wordt.

Na drie teleurstellende seizoenen met Honda waarin ze geen enkel podium behaalden, en drie seizoenen met Renault waarin ze drie podiums behaalden, kwamen vanaf 2021 eindelijk weer Mercedes-motoren in de McLarens te liggen. Er was meteen verbetering te zien. Lando Norris en Daniel Ricciardo scoorden samen vijf podiums, waaronder een overwinning voor de Australiër. Vanaf 2022, waarin nieuwe technische reglementen voor het chassis en de aerodynamica werden geïntroduceerd, ging het echter achteruit. Ze behaalden één podium en verloren de vierde plek in het constructeurskampioenschap aan Alpine. Dit seizoen ligt McLaren op koers om slechts een derde van de punten binnen te slepen vergeleken met vorig jaar en ze zijn in de tussenstand voorbijgestoken door Aston Martin dat tot nu toe een geweldig jaar meemaakt in de Formule 1.

Keuze schaars voor McLaren

De keuze qua motoren lijkt schaars voor McLaren. Omdat de gesprekken met Red Bull zijn gestopt, is het zeer onwaarschijnlijk dat we Red Bull-Ford-krachtbronnen achterin de oranje bolides zullen zien vanaf 2026. Plannen om het opnieuw te proberen met Honda gaan ook niet door, vanwege een exclusieve deal die de Japanse fabrikant nu heeft met Aston Martin. Ook Audi is geen optie meer nu het Sauber zal overnemen en daarnaast wil McLaren ook niet de controle uit handen geven aan een andere geïnteresseerde partij van de Volkswagen Groep: Porsche. Ferrari en Alpine lijken ook niet de juiste partners te zijn, als McLaren meteen competitief wil zijn vanaf 2026 in plaats van een nieuwe samenwerking te moeten beginnen. Een hernieuwde deal met Mercedes lijkt dus de beste optie te zijn voor de renstal van Zak Brown.

Gesprekken met Red Bull gestaakt

"Een nieuwe samenwerking aangaan, komt met een aantal risico's," vertelde Stella tegenover onder andere GPFans. "In 2026 willen we er gewoon staan. We willen niet zeggen: 'Oké, nu hebben we nog twee jaar nodig, omdat het project nog niet rijp is'. We willen niet alleen een competitief chassis, maar ook zo'n power unit. Ik denk niet dat het fundamenteel is om een fabrieksteam te zijn om te kunnen winnen. We hebben een paar maanden geleden gesprekken gehad met Red Bull om te onderzoeken wat er op de markt beschikbaar is op het gebied van power units voor 2026. Maar momenteel zijn we behoorlijk ver gevorderd in onze onderhandelingen met HPP." HPP staat voor High Performance Powertrains van Mercedes-AMG. "Er zijn dus geen gesprekken gaande met Red Bull."