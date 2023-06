Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner is bang dat teams ervoor gaan kiezen om duurder personeel te vervangen door goedkopere krachten. De budgetcap staat toe dat de drie belangrijkste werknemers van een team een salaris buiten het kostenplafond mogen hebben, de resterende personeelsleden vallen wel binnen de limiet.

Horner heeft in de voorbije tijd een aantal personeelsleden zien vertrekken, omdat Red Bull Racing simpelweg niet het salaris kon ophoesten binnen de budgetcap. Zo is Jayne Poole (voormalig COO en HR-directeur van Red Bull) vertrokken naar Mercedes, omdat het team voor haar salaris tien startende werknemers kon betalen. Ook Rob Marshall heeft de overstap gemaakt. Hij verkast naar McLaren en ook bij die overstap is er gehint op het aanzienlijke bedrag dat het team voor hem uittrekt. "Het aanbod van McLaren is waarschijnlijk de helft van hun budgetplafond! Dus je kunt het hem niet kwalijk nemen dat hij daarheen wilde gaan", zo laat Horner over die transfer bij Motorsport.com weten.

Standaarden gaan omlaag

Van de Formule 1 wordt verwacht dat het beste personeel daar rondloopt, maar dat zou volgens Horner weleens in gevaar kunnen komen. "Je moet ervoor zorgen dat je niet je standaard verlaagt. Het probleem is dat seniors een belangrijke bijdrage hebben geleverd en dat je niet wil dat ze vanwege het budgetplafond uit hun rol worden gezet, puur omdat je tien beginnelingen hebt de rol van die ervaren kracht kunnen innemen", zo vertelt hij. Horner lijkt te hinten op een uitzondering van het salaris van een grotere groep werknemers, in plaats van de eerder ingestelde drie.

Iedere rol rechtvaardigen

De teambaas wijst daarnaast naar de uitdaging om personeel te behouden. Het is volgens hem lastiger geworden om een aanbieding te matchen, niet omdat het geld niet aanwezig is, dit omdat het simpelweg van de budgetcap afgaat. "Je kunt niet iedereen houden. Ik denk dat iedere rol binnen het budgetplafond gerechtvaardigd moet worden", aldus Horner.