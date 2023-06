Remy Ramjiawan

Zaterdag 10 juni 2023 09:29 - Laatste update: 09:37

Pirelli-chef Mario Isola bevestigt dat het Italiaanse merk de documenten voor de tender van de nieuwe bandenleverancier vanaf 2025, heeft ingevuld en opgestuurd. De Italianen zijn al sinds 2011 de leverancier van het rubber in de koningsklasse, maar onlangs werd bekend dat Bridgestone ook een mogelijke terugkeer overweegt.

De Formule 1 heeft een zogeheten tender uitgeschreven voor de bandenleverancier vanaf 2025. Daarin kan elke bandenleverancier zich aanmelden en naast Pirelli zou Bridgestone dus ook een eventuele terugkeer overwegen. Hoewel het Italiaanse merk al meer dan tien jaar de leverancier van het rubber is, is nog niet gezegd dat dit in de toekomst ook zo zal zijn.

'Kan me voorstellen dat we geschikt zijn'

Tegenover Formu1a.uno legt Isola de huidige stand van zaken uit. De tender is ingevuld en voor 15 mei naar de FIA opgestuurd. Nu is het volgens Isola zaak om rustig af te wachten. "Tegen 15 juni moet de FIA ons vertellen of we geschikt zijn, een deel van het proces dat voor iedereen hetzelfde is, maar aangezien we al leveranciers zijn, kan ik me voorstellen dat we geschikt zijn", zo spreekt uit vol zelfvertrouwen uit. De bal ligt volgens hem dan ook bij de sport: "We hebben het onze gedaan. Als de F1 ons geschikt vindt, beginnen we de commerciële gesprekken."

Doelen van de sport behaald

Over de Pirelli-band is niet iedereen altijd even tevreden, maar het merk heeft simpelweg geleverd, wat de sport heeft gevraagd. Ook in 2023 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van vorig seizoen. "De doelen voor 2023 waren: onderstuur verminderen, waar iedereen over klaagde en wat wij, tijdens de ontwikkeling met de mule cars, niet hadden kunnen zien." Voor de ontwikkeling van 2022-banden, werd er destijds gereden met een 'oude' 2021-bolide. Toch is ook de bandenslijtage een heet hangijzer geweest, maar ook daar heeft Pirelli, volgens Isola, de oplossing weten te brengen. "Daarnaast was het verbeteren van het slijtageprofiel van de voorkant een ander doel, waar een stap in is gezet", aldus Isola.