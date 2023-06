Remy Ramjiawan

De naam van Bridgestone zou pronken op de lijst van bandenleveranciers die zich hebben ingeschreven voor de periode 2025 tot en met 2027, zo meldt Motorsport-Total. Het Japanse merk vertrok aan het einde van 2010 uit de Formule 1 en overweegt een terugkeer naar de koningsklasse. Daarmee zou het de concurrentiestrijd met de huidige leverancier van het rubber, Pirelli, aangaan.

De koningsklasse heeft voor de periode een zogeheten tender uitgeschreven. Daarin zet de Formule 1 de voorwaarden op die het stelt aan de bandenleveranciers. Daarop kunnen diverse leveranciers zich aanmelden en de Formule 1 kiest vervolgens de partij die het beste aansluit bij de aanbesteding. Bridgestone is in het verleden al eens de leverancier geweest in de Formule 1. Ten tijde van de 'bandenoorlog' binnen de Formule 1, nam het merk het op tegen het Franse Michelin en daardoor konden de teams een leverancier van het rubber kiezen, iets wat vandaag de dag niet mogelijk is.

Bridgestone houdt wereldwijde motorsportactiviteiten in de gaten

Bridgestone vertrok aan het einde van 2010 uit de Formule 1 en Pirelli nam dat stokje over. Een woordvoerder van Bridgestone legt aan het medium uit dat het merk de ontwikkelingen in de autosport strak in de gaten houdt. "Bridgestone heeft een zestigjarige traditie in de motorsport en we zullen blijven streven naar duurzame wereldwijde motorsportactiviteiten. We onthouden ons echter van commentaar op specifieke categorieën", zo wil de woordvoerder niet ingaan op een eventuele terugkeer naar de Formule 1.

Pirelli gaat ook nog altijd voor verlenging

Een concurrentiestrijd tussen twee bandenleveranciers, zoals we dit in de beginjaren 2000 hadden, wordt echter niet verwacht. Zo streeft de Formule 1 naar het hebben van slechts één leverancier en dus zal een bandenoorlog niet terugkeren naar de sport. Dat Bridgestone zich heeft ingeschreven, is slechts de eerste stap van velen, om echt weer een terugkeer te maken naar de Formule 1. Daarnaast zal Pirelli er ook alles aan willen doen om de huidige positie te behouden, als bandenleverancier van de koningsklasse.