George Russell baalt flink van de aanhoudende tegenslag in het huidige Formule 1-seizoen. De coureur van Mercedes deelt via sociale media een veelzeggend bericht waarin hij stelt dat alles tegen lijkt te zitten. Na een dramatisch verlopen raceweekend in Monaco, waar de Brit door meerdere straffen buiten de punten viel, probeert hij de moed erin te houden.

Op zijn Instagram-account plaatst de enkelvoudig racewinnaar in dit seizoen een foto in zijn racepak, waarop te zien is hoe hij zijn lichtblauwe helm op doet in de pitbox. In het bericht steekt hij zijn frustratie niet onder stoelen of banken, maar toont hij zich ook strijdbaar. "Zelfs wanneer alles tegen ons lijkt te zitten, blijf ik positief en blijf ik vechten. Elke afzonderlijke dag!", aldus de coureur. Hij sluit zijn boodschap af met een bedankje aan zijn volgers: "Ik waardeer ieders steun en zie jullie allemaal snel."

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Fouten en technische problemen

De roep om betere tijden komt niet uit de lucht vallen, want de afgelopen periode werd gekenmerkt door flinke tegenslagen. Tijdens de Grand Prix van Monaco zag de Mercedes-rijder een potentiële podiumplaats in rook opgaan door een opeenstapeling van incidenten. Eerst incasseerde hij een tijdstraf van vijf seconden voor te hard rijden in de pitstraat, wat volgens hemzelf te wijten was aan een softwarefout in de pitlimiter. De genadeklap volgde tijdens een safety car-situatie die werd veroorzaakt door Lance Stroll. De monteurs van Mercedes begonnen direct aan de auto te werken zonder de verplichte vijf seconden straftijd af te wachten. Dit resulteerde in een zware drive-through penalty, waardoor hij terugviel naar de dertiende positie en puntloos bleef. Eerder kreeg hij in Canada ook al te maken met brute pech, toen een motorprobleem hem dwong op te geven terwijl hij aan de leiding reed.

Derde plek

Door deze reeks aan incidenten is de teamgenoot van Andrea Kimi Antonelli flink weggezakt in de strijd om de wereldtitel. Waar hij het jaar nog overtuigend opende met een overwinning in Australië, staat hij inmiddels op de derde plaats in het kampioenschap met 88 punten. Hij is onlangs gepasseerd door Ferrari-coureur Lewis Hamilton, die nu de tweede plek bezet. De achterstand op WK-leider Antonelli is inmiddels opgelopen tot 68 punten, nadat de jonge Italiaan in de straten van Monte Carlo alweer zijn vijfde opeenvolgende zege boekte.