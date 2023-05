Remy Ramjiawan

Zondag 28 mei 2023 13:09

Sauber en Alfa Romeo gaan aan het einde van 2023 uit elkaar en het Italiaanse automerk lijkt naar alle waarschijnlijkheid naar het team van Haas te verkassen. Volgens de Britse tak van Racingnews365 is er een deal in de maak tussen de beide partijen, waarbij er 20 miljoen dollar per jaar wordt betaald.

Audi heeft een minderheidsbelang in Sauber ingenomen en dat wordt in de loop van de tijd opgebouwd naar een meerderheidsbelang. Alfa Romeo was slechts naampartner en het Italiaanse merk wilde na het aangekondigde afscheid bij Sauber nog wel in de koningsklasse blijven. Daarvoor lijkt het nu te zijn uitgekomen bij het team van Guenther Steiner.

Alfa Romeo Haas?

Bronnen tegenover het medium hebben gemeld dat Alfa Romeo en Haas in Imola eigenlijk al wilden gaan vergaderen over een mogelijke samenwerking, maar dat dit door de annulering is opgeschoven naar het weekend in Monaco. Het zou gaan om een partnerschap die vanaf het volgende seizoen (2024) gaat gelden en daarbij zou het Italiaanse merk 20 miljoen dollar per jaar gaan betalen. Er wordt gesproken over een deal van twee jaar, maar dat heeft nog geen partij bevestigd.

Opmars Haas

De renstal van Gene Haas is bezig met de weg omhoog. MoneyGram heeft zich aangesloten en Steiner vertelde eerder al dat ze nu een stuk dichter bij de limiet van de budgetcap zitten. Met Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen beschikt het team over een ervaren duo en er wordt volop aan de ontwikkeling van de VF23 gewerkt in de hoop een auto te brengen, waarmee steevast in de punten kan worden gereden. In Monaco gaat het echter nog niet volgens plan. Want de Deen kwalificeerde op P17, één plekje voor zijn teamgenoot.