'Potentiële opvolger Verstappen bekend', Jos Verstappen hekelt uitspraken Schumacher | GPFans Recap

Hoewel het racen in de Formule 1 momenteel stilligt, gebeurt er achter de schermen nog van alles. De teams bereiden zich voor op de hervatting in Miami. Het meest gelezen nieuws van vandaag hebben we voor je op een rijtje gezet in deze GPFans Recap.

De Formule 1 bevindt zich momenteel volop in de heuse 'lentestop' na de afgelastingen in Bahrein en Saoedi-Arabië en dat betekent dus dat er enkele weken geen nieuws vanaf de baan zelf is. Dat betekent niet dat er helemaal niks gebeurt in de motorsportwereld. Zo zijn er nieuwtjes over Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase en was er een dag met tegenstrijdige berichten rondom een vermeende Grand Prix van India in 2027.

Jos Verstappen reageert fel op Ralf Schumacher: 'Hij praat een hoop bullshit'

Ralf Schumacher vindt Red Bull Racing momenteel geen aantrekkelijke bestemming en stelt dat er chaos heerst binnen het team. De Duitser meent dat Max Verstappen desondanks niet zal weglopen voor de problemen. Die uitspraken zijn echter volledig in het verkeerde keelgat geschoten bij Jos Verstappen, die via sociale media ongezouten uithaalt naar Schumacher.. Het hele artikel met de uitspraken van Jos Verstappen lezen? Klik hier!

'Red Bull kiest voor interne opvolger bij eventueel vertrek Verstappen'

Hoewel Max Verstappen nog altijd in dienst is van Red Bull Racing, is het Oostenrijkse team achter de schermen ook bezig om een eventueel vertrek op te vangen. In de media verschenen de afgelopen weken geruchten over Charles Leclerc, maar ook over Oscar Piastri. New Zealand Herald stelt echter dat Red Bull het gat zou opvullen met een coureur uit eigen gelederen. Het hele artikel over de potentiële opvolger van Max Verstappen lezen? Klik hier!

Transfer Lambiase gelinkt aan vertrek Stella: 'Voorcontract bij Ferrari is al getekend'

Dat Gianpiero Lambiase aan de zijde van Max Verstappen gaat vertrekken, is inmiddels bevestigd. ‘GP’ krijgt een rol aan de pitmuur bij McLaren en volgens Jacky Martens van De Limburger is dat niet zo gek, want de huidige teambaas Andrea Stella heeft zijn krabbel al onder een voorcontract gezet bij de grote rivaal van McLaren. Het hele artikel over Gianpiero Lambiase lezen? Klik hier!

'Dit bedrag verliest de Formule 1 bij een potentieel vertrek van Verstappen'

Rob Wilson, hoogleraar sportfinanciën aan de University Campus of Football Business in Londen, denkt dat de Formule 1 een enorme financiële klap krijgt als Max Verstappen vroegtijdig uit de sport vertrekt. De Britse academicus stelt dat de viervoudig wereldkampioen niet zomaar een coureur is, maar de bepalende atleet van deze generatie. Het hele artikel over de financiën voor de Formule 1 lezen? Klik hier!

Minister India claimt terugkeer Grand Prix: F1 vertelt ander verhaal

Volgens de Indiase minister van Sport, Mansukh L. Mandaviya, kan het land zich in 2027 opmaken voor de terugkeer van de Formule 1. Mandaviya legt uit dat er al drie bedrijven zijn die het spektakel willen financieren, maar na navraag van GPFans blijkt de vork toch iets anders in de steel te zitten. Het hele artikel over de controverse rondom India lezen? Klik hier!

