Stella, Lambiase, socials

Transfer Lambiase gelinkt aan vertrek Stella: 'Voorcontract bij Ferrari is al getekend'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Dat Gianpiero Lambiase aan de zijde van Max Verstappen gaat vertrekken, is inmiddels bevestigd. ‘GP’ krijgt een rol aan de pitmuur bij McLaren en volgens Jacky Martens van De Limburger is dat niet zo gek, want de huidige teambaas Andrea Stella heeft zijn krabbel al onder een voorcontract gezet bij de grote rivaal van McLaren.

Afgelopen week werd bekend dat Red Bull Racing wederom een grote naam ziet vertrekken in Lambiase. ‘GP’ was al sinds 2015 werkzaam bij het team en was niet alleen de vaste stem in het oortje van de Nederlander, maar had ook de verantwoordelijkheid als ‘head of racing’. Die verantwoordelijkheden legt ‘GP’ neer aan het einde van 2027, waarna hij na een gardening leave-periode aansluit bij McLaren.

'Stella heeft krabbel onder voorcontract Ferrari gezet'

Martens legt uit dat McLaren wel iets moest doen, omdat Stella inmiddels al een contract bij Ferrari heeft ondertekend. "Volgens mijn informatie heeft hij al een handtekening onder een voorcontract bij Ferrari gezet. Dat is ook wel pijnlijk, moet ik zeggen. Andrea Stella is natuurlijk ook Italiaans en heeft in het verleden voor Ferrari gewerkt als performance engineer. Eerst met Michael Schumacher, daarna met Kimi Räikkönen, en hij won diverse titels", legt Martens uit.

McLaren extreem succesvol onder leiding van Stella

Daarnaast is het succes van Stella bij McLaren ook in Italië opgevallen: "McLaren is nu extreem succesvol geweest onder leiding van Stella, twee keer wereldkampioen geworden (…) Het gebeurde onder zijn leiding. Ik kan me dus wel voorstellen dat als je Ferrari bent en je iemand in de Formule 1 hebt die nu bij een concurrent werkt en in het verleden extreem succesvol was, je hem wilt terughalen."

'Papa' Pérez spreekt torenhoge ambitie uit: "Ik wil ooit president van Mexico worden"

