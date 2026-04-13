Minister India claimt terugkeer Grand Prix: F1 vertelt ander verhaal
Volgens de Indiase minister van Sport, Mansukh L. Mandaviya, kan het land zich in 2027 opmaken voor de terugkeer van de Formule 1. Mandaviya legt uit dat er al drie bedrijven zijn die het spektakel willen financieren, maar na navraag van GPFans blijkt de vork toch iets anders in de steel te zitten.
De race op het Buddh International Circuit vond in het verleden plaats van 2011 tot en met 2013. Het idee was om in 2015 terug te keren op de kalender, maar de toenmalige eigenaar van de Formule 1, Bernie Ecclestone, twijfelde daaraan en besloot in 2014 dat dit niet zou gebeuren. Er waren namelijk belastinggeschillen tussen de FIA en de regering.
Terugkeer India voorlopig niet aan de orde
De roep om een terugkeer naar India leeft al langer binnen het land en volgens de minister van Sport gaat dit in 2027 daadwerkelijk gebeuren. "Er komt in 2027 een Formule 1-race in India. Dit gaat voor 100 procent gebeuren. De eerste race zal plaatsvinden op het Buddh International Circuit", zo valt te lezen in Sportstar. GPFans begrijpt echter dat er in 2027 geen Formule 1-race in India zal plaatsvinden, ondanks dat de sport India erkent als een waardevolle markt.
