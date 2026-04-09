Max Verstappen, Kimi Antonelli, Bahrain, 2026

Windsor over Antonelli: 'Logisch dat Verstappen hem niet meer helpt'

Max Verstappen, Kimi Antonelli, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Windsor over Antonelli: 'Logisch dat Verstappen hem niet meer helpt'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Volgens voormalig teammanager Peter Windsor is het logisch dat gevestigde namen als Max Verstappen en Lewis Hamilton hun houding tegenover Kimi Antonelli hebben veranderd. De jonge Italiaan voert momenteel verrassend het wereldkampioenschap aan en dat zorgt voor een nieuwe dynamiek op de grid. Windsor stelt dat de ervaren coureurs het Mercedes-talent inmiddels als een serieuze concurrent zien en hun mentorrol daarom hebben laten varen. Dat laat de analist weten tijdens een livestream op zijn eigen YouTube-kanaal.

De negentienjarige Antonelli is bezig aan een indrukwekkende reeks in zijn tweede seizoen in de koningsklasse. Na overwinningen in China en Japan gaat hij met 72 punten aan de leiding in de WK-stand, ruim voor Hamilton die momenteel voor Ferrari rijdt en Verstappen die met Red Bull Racing een moeizame seizoensstart kent. In een recent interview gaf Antonelli zelf al aan dat de houding van de twee wereldkampioenen is veranderd. "Vorig jaar waren ze erg open en hielpen ze me veel, maar nu hebben ze een stap teruggedaan", vertelde de kampioenschapsleider.

Verrassing rondom Hamilton

Windsor geeft aan dat hij de afstandelijke houding vanuit Verstappen wel begrijpt, maar dat hij het bij Hamilton opvallend vindt. De Britse coureur reed vorig seizoen nog naast George Russell bij Mercedes en moest het toen regelmatig afleggen tegen zijn jongere landgenoot. Windsor had verwacht dat Hamilton juist steun zou bieden aan de coureur die zijn voormalige teamgenoot nu de baas is. "Hmmm. Ik ben verrast dat Lewis ermee gestopt is. Ik zou verwachten dat Lewis constant in zijn buurt zou zijn. Het moet voor Lewis fijn zijn om te zien dat Kimi George verslaat. Als ik Lewis was, zou ik Antonelli zo veel mogelijk helpen en advies geven", aldus Windsor.

Toch snapt de voormalig teammanager wel waarom de adviezen vanuit de concurrentie inmiddels zijn opgedroogd. Antonelli heeft in korte tijd bewezen dat hij op eigen kracht races kan domineren. Windsor benadrukt dat topcoureurs hun eigen belangen vooropstellen zodra iemand een directe bedreiging vormt. "Waarom zouden ze hem helpen? Hij is degene die races wint. Ze denken vast: hij heeft geen hulp van ons nodig, hij moet ons helpen. Dat is waarschijnlijk waar het allemaal om draait, kan ik me voorstellen", verklaart de analist.

Naast de veranderde relatie met coureurs van andere teams, wijst Windsor ook op de verschoven verhoudingen binnen Mercedes zelf. Waar na de seizoensopener in Australië nog werd gedacht dat Russell de absolute kopman was, heeft Antonelli het momentum inmiddels volledig overgenomen. Volgens Windsor kan de 63-punten scorende Russell zich daardoor niet meer opstellen als de onbetwiste leider die het jonge talent onder zijn hoede neemt. De rol van ervaren leermeester die niets te vrezen heeft van zijn jongere teamgenoot, is door de recente overwinningen van Antonelli definitief verleden tijd.

