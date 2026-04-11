Volgens Formule 1-analist Peter Windsor is er momenteel veel mis bij het team van Red Bull Racing. De onafhankelijke analist is uiterst kritisch op de huidige prestaties van de renstal en stelt dat technisch directeur Pierre Waché het tij dit seizoen waarschijnlijk niet meer kan keren. Dat laat de Brit weten in een exclusief gesprek met GPblog.

De Oostenrijkse formatie beleeft een uiterst moeizame start van het huidige seizoen. Na de eerste drie races in Australië, China en Japan staat Red Bull op een teleurstellende zesde plaats in het constructeurskampioenschap met slechts zestien punten. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen bevindt zich momenteel in de middenmoot van het klassement, ver achter de dominerende coureurs van Mercedes. Hoewel het team dit jaar voor het eerst rijdt met de in eigen beheer ontwikkelde Red Bull Ford Powertrains-motor, lijken de problemen zich vooral te concentreren rondom het chassis en de balans van de nieuwe RB22.

Problemen met de start en de motor

Windsor wijst allereerst op de matige starts van de Oostenrijkse bolides. "Je moet eens kijken wat ze bij de start doen. Lindblad bijvoorbeeld, die was heel snel weg. En Red Bull was gewoon weer heel slecht. Dat is echt belachelijk, hoe langzaam de Red Bull vanaf de lijn is. Dat is het eerste wat ze moeten verbeteren. Ik denk dat dat wel gaat lukken in de vrije periode", aldus de analist. Ondanks dat veel waarnemers een terugval hadden verwacht door de introductie van de eigen DM01-krachtbron, deelt Windsor de mening van het team dat de motor niet het voornaamste probleem is. "Ik denk dat de motor oké is. Ik zou bijvoorbeeld niet zeggen dat die net zo goed is als die van Ferrari, maar het is niet slecht".

Het werkelijke pijnpunt ligt volgens Windsor bij de wegligging en de aerodynamica. "Voor Max is de motor waarschijnlijk goed genoeg om zijn werk mee te kunnen doen als hij een hele goede auto had met een hoop grip en balans", legt hij uit. "Balans zal er alleen komen als er grip is. Dan kan je de auto afstellen op de hoeveelheid grip. En om meer grip te krijgen, moeten ze zoveel meer downforce krijgen, zonder dat ze drag verliezen. Dat wordt iets heel groots voor hen om te doen". Windsor betwijfelt of het team dit snel kan oplossen, aangezien testmogelijkheden op de baan beperkt zijn en de formatie afhankelijk is van de windtunnel. "Ik kan me niet voorstellen dat ze dat in vier weken voor elkaar krijgen. Ze mogen niet testen, alleen in de windtunnel. Daar hebben ze weliswaar meer tijd dan Mercedes, maar nog steeds wordt er echt veel van ze gevraagd".

Ontwerp zonder Newey

De huidige RB22 is de eerste auto die volledig is ontworpen onder leiding van Waché, nadat topontwerper Adrian Newey het team eerder verliet. Windsor ziet hierin een duidelijke oorzaak voor de huidige malaise. "Vorig jaar wilden we allemaal zien wat er zou gebeuren zonder Adrian Newey. Ik denk dat Pierre en zijn team het goed heeft gedaan door het jaar prima af te sluiten. Maar het is duidelijk dat dat nog een beetje de auto van Newey was en dat ze deze probeerden te ontwikkelen", stelt de analist.

Waché kreeg bij zijn aanstelling veel lof en werd gezien als het meesterbrein achter eerdere successen, maar inmiddels staat zijn positie zwaar onder druk en lijkt een vertrek volgens ingewijden zelfs onvermijdelijk. Windsor deelt die zorgen over de technische koers. "Het is een goed team, dat mag gezegd worden. Maar met de nieuwe auto is er iets volledig misgegaan. Ze hebben bijvoorbeeld die grote inlaat boven de rolbeugel. Misschien is dat het probleem. Maar ze hebben niet eens een aerodynamisch pakket op het niveau van Ferrari. Laat staan Mercedes, die nog veel verder is dan Ferrari". Windsor vermoedt tot slot dat deze forse achterstand ook invloed heeft op de stercoureur van het team. "Dat is ook iets dat door Max zijn gedachten spookt, vermoed ik".

