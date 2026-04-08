Wanneer zakt de frustratie bij Verstappen weg? "Er is licht aan het einde van de tunnel"
Volgens Jock Clear, momenteel werkzaam als mentor voor jonge coureurs na een lange periode als senior engineer bij Ferrari, gaat Max Verstappen juist enorm genieten van het huidige Formule 1-seizoen. De Brit stelt dat de nieuwe reglementen en de achterstand van Red Bull Racing op Mercedes een uitdaging vormen die de Limburger uiteindelijk zal omarmen. Dat het team momenteel een seconde per ronde tekortkomt, hoort volgens Clear bij de ontwikkelingstaak van een coureur.
De Formule 1 rijdt sinds dit jaar met vernieuwde motorreglementen, waarbij de MGU-H is verdwenen en het elektrische vermogen is verhoogd naar 350 kW. Voor Red Bull Racing, waar Verstappen tot en met 2028 onder contract staat, betekende dit het debuut van de DM01-krachtbron van Ford en het eigen Red Bull Powertrains. "Eerlijk gezegd bevinden we ons in een betere positie dan we allemaal hadden verwacht", stelt Clear bij Ignition Casino over de algemene gang van zaken in de koningsklasse. "Maar Max bevindt zich niet in een betere positie dan hij had verwacht. Hij wist waar de uitdagingen voor hen lagen met een nieuwe krachtbron", aldus de ingenieur.
Licht aan het einde van de tunnel
Hoewel Verstappen momenteel tegen een aanzienlijke achterstand aankijkt, ziet Clear de situatie niet als uitzichtloos. "Deze verandering van de reglementen was nooit wat Max in het bijzonder wilde, vooral omdat dat een erg grote uitdaging voor zijn team zou worden. Ze hebben echter fantastisch werk geleverd met de hoeveelheid ervaring die ze als groep samen hebben en ik denk dat we allemaal onder de indruk waren van hoever ze zijn gekomen", legt Clear uit. Volgens hem is de huidige vorm niet het eindstation voor de viervoudig wereldkampioen. "Ze staan niet waar ze willen staan, maar ik denk dat ze waarschijnlijk kunnen zien dat er de komende maanden licht aan het einde van de tunnel is", voegt hij daaraan toe.
Verstappen gaat de uitdaging aan
Dat Red Bull momenteel niet het tempo kan dicteren, vraagt om een andere aanpak van de coureur. "Max bestuurt een auto die een seconde langzamer is dan de Mercedes en je zou je normaal gesproken afvragen hoe hij in hemelsnaam ooit gaat meedoen. Maar dat is de taak van een coureur, om Red Bull te helpen zich terug naar voren te ontwikkelen", benadrukt Clear. Hij trekt daarbij een parallel met het verleden. "Max heeft vorig jaar enorm genoten, ook al won hij niet, omdat er een uitdaging voor hem lag en ik denk dat deze uitdaging een grote is. Ja, hij is momenteel gefrustreerd, maar ik denk dat Max de uitdaging aan zal gaan, Red Bull zal de uitdaging aangaan en dat is wat dit soort reglementswijzigingen voor de sport doet", klinkt het vol vertrouwen.
