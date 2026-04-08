FIA houdt belangrijke vergadering over 2026-regels, wat kunnen we verwachten?

Morgen, donderdag 9 april, vindt er een langverwachte virtuele vergadering plaats tussen de FIA en technische vertegenwoordigers uit de Formule 1 om mogelijke aanpassingen aan de nieuwe technische reglementen te bespreken. Hoewel er tijdens dit overleg naar verwachting nog geen definitieve knopen worden doorgehakt, vormt het de eerste stap in een proces dat de koningsklasse flink kan veranderen. De daadwerkelijke beslissingen over de toekomst van de sport worden pas op 20 april verwacht.

Het overleg van morgen wordt geleid door Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA. Aan de digitale overlegtafel schuiven de technisch directeuren van alle elf teams aan, zoals Pierre Waché van Red Bull Racing en James Allison van Mercedes, evenals vertegenwoordigers van de zes motorfabrikanten. Zij buigen zich over de data die is verzameld tijdens de wintertests en de eerste drie raceweekenden van het seizoen in Australië, China en Japan. Doordat de races in Bahrein en Saoedi-Arabië vanwege de onrust in het Midden-Oosten zijn geannuleerd, is er een onverwachte pauze van vijf weken ontstaan op de kalender. Deze lentestop biedt alle betrokken partijen de ademruimte om de werking van de nieuwe regels grondig te analyseren.

Roep om aanpassingen klinkt steeds luider

In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat er een groeiend draagvlak is voor het doorvoeren van wijzigingen. Zelfs partijen die eerder tegenstander waren van aanpassingen, staan nu open voor ingrepen. Dit volgt op onvrede bij zowel coureurs als fans over specifieke elementen van de regels, waaronder het gebrek aan spektakel tijdens de kwalificaties in Q3. Daarnaast klagen coureurs over het zogeheten 'jojo-racen' en is er bezorgdheid over 'super clipping', waarbij auto's aan het einde van rechte stukken plotseling vertragen om energie terug te winnen. Dit fenomeen leidde in Japan nog tot een zware crash Ollie Bearman. De Haas-coureur moest een plotseling vertragende Franco Colapinto zien te ontwijken en belandde daardoor op hoge snelheid in de bandenstapels.

Nieuwe vergadering op 20 april, WMSC-meeting ook nodig

De verzamelde inzichten van morgen vormen de basis voor een grotere vergadering op 20 april. Dan komen de teambazen samen met de FIA en Formule 1-CEO Stefano Domenicali om concrete besluiten te nemen. Eventuele akkoorden die daar worden gesloten, moeten vervolgens nog formeel worden goedgekeurd door de World Motor Sport Council. De volgende WMSC-meeting is pas tijdens een FIA-conferentie in Macau op 23 juni, maar de leden ervan zouden in dit soort gevallen eerder virtueel samen kunnen komen om over kwesties te stemmen. Als het licht op groen wordt gezet, kunnen de eerste softwarematige aanpassingen aan de energieregeling en actieve aerodynamica worden doorgevoerd, maar om dat vóór Miami voor elkaar te krijgen wordt dus wel krap.