Techgigant Oracle heeft Hilary Maxson officieel aangesteld als de nieuwe Chief Financial Officer. De benoeming volgt kort nadat het bedrijf een massale ontslagronde van uiteindelijk 30.000 werknemers heeft doorgevoerd. Deze drastische koerswijziging en de bijbehorende financiële herstructurering hebben ook directe raakvlakken met de Formule 1, waar Oracle als titelsponsor nauw betrokken is bij Red Bull Racing.

De komst van Maxson werd eerder deze week bevestigd. Haar aanstelling valt samen met een turbulente fase voor de techonderneming. Eind vorige maand werd een grootschalige reorganisatie ingezet waarbij naar schatting 18 tot 19 procent van het wereldwijde personeelsbestand is ontslagen. Dit plan kost het bedrijf ruim twee miljard dollar, maar moet op termijn miljarden aan cashflow vrijmaken voor agressieve investeringen in kunstmatige intelligentie en clouddiensten. Volgens CNBC krijgt Maxson een basissalaris van $950.000, een bonus van twee en een half miljoen dollar en een aandelenpakket van 26 miljoen dollar, afhankelijk van hoe ze haar werk doet.

Focus op kunstmatige intelligentie en Formule 1

De strategische focus op cloud-infrastructuur en AI is eveneens de drijvende kracht achter de verlengde samenwerking met Red Bull Racing. Eerder dit jaar werd bekend dat Oracle tot en met 2030 aan het Formule 1-team verbonden blijft via een contract dat naar verluidt zo'n 110 miljoen dollar per jaar waard is. Onder leiding van de nieuwe teambaas Laurent Mekies leunt de renstal zwaar op de technologie van de titelsponsor. Zo speelt Oracle Cloud Infrastructure een centrale rol bij de doorontwikkeling van de nieuwe DM01-power unit van Red Bull Ford. Daarnaast maakt het team gebruik van de diensten van Oracle om realtime data te analyseren en strategische beslissingen gedurende een raceweekend te optimaliseren.

Boze reacties na ontslagronde

De aanstelling van Maxson als de nieuwe CFO is bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten na de enorme ontslagronde, al helemaal vanwege het gigantische salaris en bonussenpakket dat Maxson krijgt van Oracle.

I am ashamed that I own Oracle stock.



Oracle dumped 30k Americans so they could get import cheap half assed labor with H1B visas.



No integrity. No real understanding of quality. The shame should be on Oracle. — right kind of red (@RightKindofRed) April 7, 2026

Oracle decided to lay off tens of thousands of employees, supposedly to redirect resources toward @OpenAI . If that’s their strategy, it doesn’t look like the move of a confident company - more like a desperate attempt to catch a train that left the station long ago.#OpenAI — Mindwitch (@IamMindwitch) April 4, 2026

Greedy assholes — Alex Smith (@aaustin1995) April 3, 2026

Oracle set new reconds of profits... but you fire people like you are at the verge of bankrupt. Parasite. you are a paarasite — Dario Russo - a guy without fatherland🏴‍☠️ 🏳️‍🌈 (@darjuz96) April 3, 2026

Just go bankrupt already, lol. Go scam people with your pyramid schemes because that’s exactly your level. Get it? I hope you go to hell when you die and suffer in the fire for the rest of eternity. I’ll pray for it every single day, you piece of trash Oracle — Su U (@SuU131188882108) April 2, 2026

