Zowel Max Verstappen als Lance Stroll maakt dit seizoen naast hun verplichtingen in de Formule 1 een uitstapje naar de GT-racerij. Waar de deelname van Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring op veel enthousiasme kan rekenen, leidt het naderende debuut van Stroll in de GT World Challenge Europe vooral tot hoongelach. Voormalig pitreporter Jack Plooij steekt zijn mening over de Canadese Aston Martin-coureur niet onder stoelen of banken tijdens een uitzending van het Ziggo Sport Race Café.

Verstappen bereidde zich onlangs op de Nordschleife al voor op zijn aanstaande race in mei, door in het weekend tussen de Grands Prix van China en Japan samen met teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon in een Mercedes-AMG GT3 te stappen. Hoewel het drietal uit de uitslag werd geschrapt vanwege het gebruik van te veel bandensets, genoot de regerend wereldkampioen zichtbaar. Stroll lijkt dat voorbeeld nu te volgen. Vanwege een pauze in de Formule 1-kalender debuteert hij komend weekend op het circuit van Paul Ricard in een Aston Martin Vantage GT3 van Comtoyou Racing.

Verbazing over 'vriendenweekend'

Aan tafel bij het Ziggo Sport Race Café zorgt de aanstaande GT-race van Stroll voor de nodige verbazing. "Het is toch niet te geloven. De stemming in dat team, de stemming rondom de familie Stroll is van begrafenisniveau", stelt de 64-jarige Plooij. Wanneer voormalig Formule 2-coureur Richard Verschoor opmerkt dat de Canadees dit uitstapje misschien wel met veel plezier tegemoet ziet, reageert Plooij cynisch. "Heb jij Stroll ooit wel eens superleuk gezien?", kaatst hij terug. "Ik heb wel 700 keer geprobeerd om een leuk interview af te nemen met die man en er kwam nooit wat fatsoenlijks uit", aldus de voormalig pitreporter.

IMSA-coureur Renger van der Zande bekijkt de situatie van een andere kant en denkt dat Stroll het wel naar zijn zin gaat hebben in Frankrijk. Dat heeft volgens hem alles te maken met de keuze voor Roberto Merhi als een van zijn teamgenoten. "Ik denk dat hij het leuk gaat vinden, want hij heeft Robert Mehri gevraagd. Hij is gewoon een gestoorde gek uit Spanje, tegen wie ik veel heb geracet", vertelt Van der Zande. "Ik heb nog steeds een hekel aan hem, want hij reed altijd in de zijkant. Maar hij is wel heel leuk om mee uit te gaan. Hij is gewoon gestoord en daarom gaat hij met hem rijden en met nog een andere maat van hem", legt hij uit, waarna hij concludeert dat het voor de Aston Martin-coureur vooral om ontspanning draait. "Hij heeft gewoon een vriendenweekend".

Sfeer rondom Verstappen op de Nürburgring

De sfeer rondom de GT-plannen van Stroll staat in schril contrast met de manier waarop de autosportwereld naar de deelname van Verstappen kijkt. Van der Zande geniet met volle teugen van de beelden die onlangs vanaf de Nürburgring naar buiten kwamen. "Ik moet zo lachen, want ik zie alleen maar filmpjes voorbij komen van mensen waarin zij door Max voorbij worden gereden", zegt de coureur. "Dat is al bijzonder: 'ik ben ingehaald door Max Verstappen'. De sfeer op het circuit is niet normaal. Er hangt een bepaalde energie in de lucht doordat hij meedoet. Ik denk dat het heel cool is om erbij te zijn", besluit Van der Zande.