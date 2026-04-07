Max Verstappen heeft grote bewondering voor de auto's uit het Japanse Super GT-kampioenschap, maar een daadwerkelijke deelname aan een race lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. De Red Bull F1-coureur stelt dat de opzet van het kampioenschap hem tegenhoudt, omdat er geen uitgesproken hoofdrace op de kalender staat. Hij geeft de voorkeur aan losstaande, prestigieuze evenementen, zoals de 24 uur van de Nürburgring.

In aanloop naar de Grand Prix van Japan op Suzuka werkte Verstappen een testdag af op Fuji Speedway in een Nissan Z NISMO, de bolide van Nissan uit de snelle GT500-klasse. Deze bolides worden gekenmerkt door een koolstofvezel chassis en geavanceerde aerodynamica, waardoor ze aanzienlijk sneller en complexer zijn dan bijvoorbeeld GT3-wagens. De huidige technische reglementen van de GT500-klasse komen bovendien voort uit de 'Class 1'-filosofie, die voorheen ook in de DTM werd gebruikt. De GT500-auto's lopen zelfs harder dan bolides uit de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship.

Format vormt obstakel voor Verstappen

Gevraagd naar een mogelijke deelname aan een Super GT-race, houdt Verstappen een slag om de arm. "Wie weet, we zien het wel", reageerde hij tegenover Autosport. De auto's zelf trekken hem in ieder geval enorm aan. "Ik zou heel graag in deze auto's racen. Het doet me echt denken aan hoe de oude DTM-auto's vroeger waren, en daar keek ik ook heel graag naar."

Toch vormt de kalender van acht reguliere raceweekenden een probleem. De Super GT bezoekt Okayama, Fuji (twee keer), Sepang, Suzuka, SUGO, Autopolis en Motegi, maar alle races zijn 300 kilometer of drie uur. "Het is een geweldige categorie. Ik zou alleen willen dat ze een wat meer opvallende, losse race hadden, in plaats van alleen een kampioenschap", legt Verstappen uit. "Als dat het geval zou zijn, is het makkelijker om je voor één race vast te leggen. Ik kan niet een heel kampioenschap doen, en om dan zomaar één race in een kampioenschap te rijden, is soms ook niet het juiste om te doen. Dus we zullen het zien."

