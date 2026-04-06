Nu Max Verstappen meerdere keren heeft aangegeven dat hij overweegt te stoppen in de Formule 1, blijkt ook dat Red Bull Racing bezig is met een mogelijke vervanger van de viervoudig kampioen. Volgens Autoracer zou het team van Laurent Mekies daarbij een opvallende naam in beeld hebben: Charles Leclerc.

Leclerc en Verstappen kennen elkaar erg goed, en dat komt niet alleen door hun duels in de Formule 1. Zo kwamen ze elkaar ook regelmatig tegen in de opstapklassen. In 2019 leverde het duo een fantastisch gevecht op het circuit van Silverstone, en in de openingsfase van 2022 liet de Monegask zien dat hij uit hetzelfde racehout is gesneden als de viervoudig kampioen. Leclerc is in 2026 begonnen aan zijn achtste jaar bij Ferrari en wacht voorlopig nog altijd op een wagen waarmee hij kan strijden om de wereldtitel.

Artikel gaat verder onder video

'Interesse Aston Martin in Leclerc'

Voorlopig is het dus afwachten voor Leclerc, die volgens het medium de afgelopen jaren ook is benaderd door Lawrence Stroll. De Ferrari-coureur trok zich echter terug toen hij ‘onraad rook’. Achteraf lijkt dat een goede beslissing, want Aston Martin heeft voorlopig grote moeite om met twee wagens überhaupt de finish te halen.

'Leclerc wil Ferrari niet zomaar opgeven, maar Red Bull lonkt ook'

Toch is 2026 een belangrijk seizoen voor de Monegask, die momenteel de spotlight moet delen bij Ferrari met teamgenoot Lewis Hamilton. Het contract van Leclerc zou tot en met 2028 lopen en de interesse in hem zou groot zijn, ook vanuit Red Bull Racing. Wél wil Leclerc eerst de huidige technische cyclus afwachten, voordat hij een knoop wil doorhakken.

Laurent Mekies heeft in zijn jaren bij Ferrari een goede band opgebouwd met Leclerc. Volgens Autoracer is het dan ook niet ondenkbaar dat, als Verstappen besluit te stoppen, Red Bull Racing bij Leclerc aanklopt.

