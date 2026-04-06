Charles Leclerc, Max Verstappen, Ferrari, Red Bull, Monaco, 2025

'Leclerc wees Aston Martin af en lijkt alternatief voor Red Bull zodra Verstappen stopt'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Nu Max Verstappen meerdere keren heeft aangegeven dat hij overweegt te stoppen in de Formule 1, blijkt ook dat Red Bull Racing bezig is met een mogelijke vervanger van de viervoudig kampioen. Volgens Autoracer zou het team van Laurent Mekies daarbij een opvallende naam in beeld hebben: Charles Leclerc.

Leclerc en Verstappen kennen elkaar erg goed, en dat komt niet alleen door hun duels in de Formule 1. Zo kwamen ze elkaar ook regelmatig tegen in de opstapklassen. In 2019 leverde het duo een fantastisch gevecht op het circuit van Silverstone, en in de openingsfase van 2022 liet de Monegask zien dat hij uit hetzelfde racehout is gesneden als de viervoudig kampioen. Leclerc is in 2026 begonnen aan zijn achtste jaar bij Ferrari en wacht voorlopig nog altijd op een wagen waarmee hij kan strijden om de wereldtitel.

'Interesse Aston Martin in Leclerc'

Voorlopig is het dus afwachten voor Leclerc, die volgens het medium de afgelopen jaren ook is benaderd door Lawrence Stroll. De Ferrari-coureur trok zich echter terug toen hij ‘onraad rook’. Achteraf lijkt dat een goede beslissing, want Aston Martin heeft voorlopig grote moeite om met twee wagens überhaupt de finish te halen.

'Leclerc wil Ferrari niet zomaar opgeven, maar Red Bull lonkt ook'

Toch is 2026 een belangrijk seizoen voor de Monegask, die momenteel de spotlight moet delen bij Ferrari met teamgenoot Lewis Hamilton. Het contract van Leclerc zou tot en met 2028 lopen en de interesse in hem zou groot zijn, ook vanuit Red Bull Racing. Wél wil Leclerc eerst de huidige technische cyclus afwachten, voordat hij een knoop wil doorhakken.

Laurent Mekies heeft in zijn jaren bij Ferrari een goede band opgebouwd met Leclerc. Volgens Autoracer is het dan ook niet ondenkbaar dat, als Verstappen besluit te stoppen, Red Bull Racing bij Leclerc aanklopt.

'Red Bull wil wielbasis RB22 inkorten en denkt aan oplossing Ferrari te kopiëren'

  • 1 uur geleden
  • 2
Hamilton wil criticasters ongelijk bewijzen: 'Onsuccesvolle coureurs praten slecht over mij'

  • Vandaag 15:01
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'

  • Vandaag 13:54
Verstappen en Piquet delen kiekjes en vieren paasdagen met gezin

  • Vandaag 12:49
VIDEO | Van der Zande verwacht ommekeer bij Verstappen: "Red Bull is wel zo'n team" | GPFans Interview Video

  • Vandaag 11:32
'F1 overweegt terugkeer naar V8-motoren: gesprekken al gaande'

  • Vandaag 10:51
  • 10

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen, Stroll en meer in actie na afgelasting F1: alle belangrijke autosporten op een rijtje Autosport op 11, 12, 18 en 19 april

Verstappen, Stroll en meer in actie na afgelasting F1: alle belangrijke autosporten op een rijtje

Vandaag 08:35
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van" upgradepakket rb22

Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"

Gisteren 19:43 1
Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan" Groot verlies bij Mercedes

Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"

Gisteren 14:22 1
Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan bug op suzuka

Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan

4 april 2026 17:36 1
