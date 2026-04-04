Max Verstappen heeft in een openhartig interview met BBC Radio 5 zijn onvrede geuit over de huidige staat van de Formule 1. De coureur van Red Bull Racing liet weten dat zijn frustratie niet zozeer voortkomt uit het gebrek aan competitiviteit van zijn team, maar uit de ingrijpende reglementswijzigingen die dit seizoen zijn doorgevoerd. Tijdens de afgelopen Grand Prix van Japan kwam de Limburger niet verder dan de achtste plaats.

De koningsklasse van de autosport is dit jaar een nieuw tijdperk ingegaan met misschien wel de grootste technische veranderingen in de geschiedenis van de sport. De bolides zijn compacter en lichter geworden, waarbij de aandrijving nu voor de helft afhankelijk is van elektrische kracht. Red Bull Racing, dat inmiddels samenwerkt met Ford, kent een moeizame seizoensstart en kijkt tegen een flinke achterstand op het dominante Mercedes aan. Verstappen bezet na de eerste drie races de negende plaats in het wereldkampioenschap met slechts twaalf punten.

Verstappen realistisch over tegenvallende resultaten

Toch benadrukt de viervoudig wereldkampioen dat de tegenvallende resultaten niet de kern van het probleem vormen. "Ik kan het makkelijk accepteren om op de zevende of achtste plek te rijden waar ik nu sta", stelt Verstappen. "Ik weet ook dat je niet altijd kunt domineren of eerste of tweede kunt worden, of elke keer voor een podium kunt vechten. Daar ben ik heel realistisch in en ik heb dat al eerder meegemaakt. Ik heb niet alleen maar gewonnen in de Formule 1." Het probleem zit voor hem in de manier waarop er geracet moet worden. "Maar tegelijkertijd, als je op P7 of P8 rijdt en je geniet niet van de hele formule erachter, dan voelt dat niet natuurlijk voor een coureur."

Nieuwe generatie auto's dwingt tot anti-rijden

De nieuwe generatie auto's dwingt de coureurs tot een rijstijl die Verstappen tegenstaat. "Natuurlijk probeer ik me eraan aan te passen, maar het is niet leuk hoe je moet racen. Het is echt anti-rijden. Dan komt er een punt waarop het gewoon niet meer is wat ik wil doen", legt hij uit. Hoewel de financiële beloningen in de sport enorm zijn, speelt dat voor hem geen doorslaggevende rol meer. "Natuurlijk kun je het zo zien dat je er veel geld mee kunt verdienen. Geweldig. Maar aan het eind van de dag draait het niet meer om geld, want dit is altijd mijn passie geweest."

Verstappen hint op mogelijk vertrek uit Formule 1

Met zijn uitspraken hint Verstappen nadrukkelijk op een mogelijk vertrek uit de Formule 1, als er niet wordt ingegrepen. Hoewel hij officieel nog tot eind 2028 onder contract staat bij Red Bull Racing, beschikt hij over een specifieke ontsnappingsclausule waardoor hij het team of het wereldkampioenschap dit jaar al voortijdig zou kunnen verlaten. Gevraagd naar wat de FIA en de bazen van de Formule 1 moeten doen om hem voor de sport te behouden, is zijn boodschap helder. "Ze weten wat hen te doen staat", besluit Verstappen.