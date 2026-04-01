Red Bull-teambaas Mekies komt met verklaring uitspraken Verstappen over F1-exit
Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaat bij Beyond The Grid in op alle geruchten rondom de toekomst van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander gaf in Suzuka aan dat hij de komende weken gaat gebruiken om alles op een rijtje te zetten, en de Fransman legt uit hoe het team erin staat.
Verstappen was in Japan glashelder. Zo zijn de nieuwe Formule 1-wagens, met de power units waarvan de helft van het vermogen uit de elektromotor komt, niet wat hij voor ogen heeft. Coureurs die normaliter op de limiet rijden, kunnen in het huidige tijdperk namelijk niet meer hun extra klasse laten zien. Ook Charles Leclerc, die normaal een kwalificatiebeest is, is kritisch over de huidige rijstijl die nodig is, waarbij ook hij niet in staat is hetzelfde te laten zien als in voorgaande seizoenen.
'Red Bull moet goede auto leveren, dan is Verstappen weer blij'
Mekies heeft ook gehoord dat Verstappen openlijk heeft gesproken over zijn toekomst in de sport. "Op dit moment hebben we het niet over het pensioen van Max," opent de Fransman. "We voeren een grondige analyse uit van hoe we sneller met onze auto kunnen gaan. Hij is gepassioneerd over de sport en wil bijdragen aan de sport en ervoor zorgen dat de sport op de juiste plek terechtkomt. Daarom is hij uitgesproken over de aanpassing die hij denkt dat nodig is. Nogmaals, als coureur wil hij ervoor zorgen dat hij flat-out kan gaan in de kwalificatie en dat hij goed kan racen. We hebben het niet over pensioenbesprekingen," zo wijst Mekies vooral op de sportieve aspecten die Verstappen aankaart.
F1 is nog altijd F1
Ook doet de teambaas een beroep op het racehart van Verstappen, die momenteel misschien wel meer plezier haalt uit het GT3-racen: "En ik denk dat als we dat doen, ik er volledig op vertrouw dat Max zal blijven zien wat wij allemaal zien: dat er nog steeds de beste 22 coureurs ter wereld aanwezig zijn. Je hebt de snelste auto ter wereld en het meest competitieve veld, en hij is uiteindelijk een echte competitor."
