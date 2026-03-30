'Monteur Verstappen neemt ontslag', 'Russell kan opzoek naar nieuwe werkgever' | GPFans Recap

De F1 Grand Prix van Japan zit erop. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Naar verluidt heeft Ole Schack zijn ontslag ingediend. Hij is, of was, één van de monteurs van Max Verstappen. Het zijn zware tijden bij Red Bull Racing door de teleurstellende prestaties sinds de nieuwe technische reglementen. Robert Doornbos verwacht dat George Russell zich achter het hoofd krabt nu Kimi Antonelli de nieuwe kampioenschapsleider is. Ondertussen reageert Olav Mol op de angstaanjagende crash van Ollie Bearman en vertelt Franco Colapinto zijn kant van het verhaal. Verder gaat Verstappen het theater in en klaagt Lando Norris opnieuw over de power units en de gevaarlijke gevolgen.

'Red Bull Racing verliest opnieuw pion: Schack levert ontslagbrief in'

Het team van Red Bull Racing lijkt, na alle grote namen die de afgelopen jaren al zijn vertrokken, wederom afscheid te moeten nemen van een oudgediende. Zo meldt F1-Insider dat Ole Schack, front-end monteur van Max Verstappen, zijn ontslagbrief heeft ingediend en zijn dagen uitzit vanwege de werksfeer, die inmiddels is veranderd. Lees hier het hele artikel over het ontslag van Ole Schack.

Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'

Kimi Antonelli heeft afgelopen zondag de Grand Prix van Japan op zijn naam geschreven. Met deze overwinning is de negentienjarige coureur van Mercedes de jongste leider in het wereldkampioenschap Formule 1 uit de geschiedenis. De snelle opmars van de Italiaan zorgt voor een interessante dynamiek binnen het team, waarbij de positie van zijn meer ervaren teamgenoot George Russell onder een vergrootglas komt te liggen. "Ik weet ook wel dat George nu denkt: ik heb het nu toch wel lastig met mijn teamgenoot en ik moet wel echt alert blijven", aldus de analist van Ziggo Sport. Lees hier het hele artikel over Robert Doornbos die reageert op George Russells prestaties.

Mol stelt dat FIA zichzelf indekt na megacrash: "Daarom is dit een 'no further action'"

Volgens Formule 1-commentator Olav Mol heeft de FIA bewust het incident tussen Franco Colapinto en Oliver Bearman als een 'no further action' afgedaan, waarbij laatstgenoemde met 50G in de bandenstapels terechtkwam. De FIA lijkt in de ogen van Mol vooral te hebben gedacht aan hun eigen 'hagje', in plaats van naar de veiligheid te hebben gekeken. "Waarom zegt de FIA dat? Op het moment dat ze hier nu een oordeel over moeten vellen, kunnen ze Colapinto niet straffen omdat hij van zijn gas gaat of remt. Dus zouden ze zwart op wit moeten zeggen dat er een gevaarlijke situatie ontstaat door de regels die zij zelf hebben bedacht." Lees hier het hele artikel over Olav Mol die de FIA zichzelf ziet indekken.

Colapinto enorm geschrokken van horrorcrash Bearman: "Heel lastig en gevaarlijk zo"

Ollie Bearman maakte een mega-klapper mee halverwege de F1 Grand Prix van Japan, nadat hij een langzaam rijdende Franco Colapinto moest ontwijken. Er is een boel kritiek op de FIA en de Formule 1 naar aanleiding van de angstaanjagende crash. De Alpine-coureur legt ondertussen zijn kant van het verhaal uit. "Om eerlijk te zijn, het snelheidsverschil is waar het probleem ligt", begon Colapinto bij Viaplay. "Het verschil is enorm. Hij ging waarschijnlijk meer dan 50 kilometer per uur harder dan ik. Toen ik hem voor het eerst zag, reed hij al op het gras en spinde hij in de rondte. Het snelheidsverschil is zo groot dat het net lijkt alsof hij een pushronde aan het doen was en ik in een out-lap zat." Lees hier het hele artikel over Franco Colapinto die zijn kant van het verhaal vertelt.

Verstappen bevestigt carrièreswitch na Japan: 'Maar of ik daar goed in ga zijn...'

Max Verstappen is serieus aan het overwegen om te stoppen met de Formule 1. Het heeft alles te maken met de technische reglementen van 2026, waardoor hij het totaal niet meer naar zijn zin heeft. Ook de performance van Red Bull Racing valt erg tegen. Maar aankomende maand kan hij waarschijnlijk genieten van extra races op de Nürburgring en hij gaat het theater in. Het laatstgenoemde is iets wat hij nooit eerder gedaan heeft. "Ik denk niet dat ik er heel goed in ben, maar we gaan het zien. Het komt vanzelf wel goed", lachte hij tegenover Viaplay. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen in het theater.

Norris hekelt gevaarlijk gebrek aan controle 2026-auto: "Ik wilde niet eens inhalen!"

Lando Norris heeft zich na de Grand Prix van Japan fel uitgesproken over de nieuwe Formule 1-reglementen. De McLaren-coureur raakte tijdens de race op Suzuka in een verhit duel verwikkeld met Lewis Hamilton, maar stelt dat het gevecht werd verpest door de manier waarop de nieuwe motoren hun vermogen afgeven. Volgens de regerend wereldkampioen hebben de coureurs te weinig controle over de systemen, wat leidt tot een onnatuurlijke manier van racen. "Eerlijk gezegd, sommige acties tijdens het racen... ik wilde Lewis niet eens inhalen", stelt de Brit, geciteerd door Crash.net. "Het is gewoon zo dat de batterij energie levert op momenten dat ik dat niet wil, en ik heb er geen controle over", legt hij uit. Lees hier het hele artikel over Lando Norris die de nieuwe reglementen hekelt.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

