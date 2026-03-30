Ollie Bearman maakte een mega-klapper mee halverwege de F1 Grand Prix van Japan, nadat hij een langzaam rijdende Franco Colapinto moest ontwijken. Er is een boel kritiek op de FIA en de Formule 1 naar aanleiding van de angstaanjagende crash. De Alpine-coureur legt ondertussen zijn kant van het verhaal uit.

Colapinto en Bearman vochten om de zeventiende positie op het Suzuka International Racing Course, toen de laatstgenoemde plotseling van de baan vloog. Hij kwam op het gras terecht in een poging contact met de blauw-roze bolide te voorkomen. De grote snelheidsverschillen zijn het gevolg van het feit dat coureurs gedwongen worden elektrische energie op te sparen door middel van lift-and-coast of super clipping, maar niet iedereen zit op dezelfde strategie. Zo kwam de Brit met een veel hogere snelheid aan bij Spoon Curve dan Colapinto. De FIA bracht na de wedstrijd een statement uit dat er continue besprekingen zijn met de teams om de technische reglementen te verbeteren.

Artikel gaat verder onder video

Enorm snelheidsverschil

"Om eerlijk te zijn, het snelheidsverschil is waar het probleem ligt", begon Colapinto bij Viaplay. "Het verschil is enorm. Hij ging waarschijnlijk meer dan 50 kilometer per uur harder dan ik. Toen ik hem voor het eerst zag, reed hij al op het gras en spinde hij in de rondte. Het snelheidsverschil is zo groot dat het net lijkt alsof hij een pushronde aan het doen was en ik in een out-lap zat. Het is heel lastig om op deze manier te racen en het zorgt er tevens voor dat het gevaarlijk is."

Here's the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP

Constant heel sketchy

De Argentijn heeft dit soort snelheidsverschillen al eerder meegemaakt dit seizoen. "Ik had het ook al met Liam [Lawson] in Australië, maar het is vele anderen ook overkomen. Het is al lastig genoeg, maar dit gebeurde ook nog eens op een stuk dat je vol gas kunt nemen in een flauwe bocht. Je gaat er vol gas, maar het is niet een rechte stuk, je moet daar flink sturen. Het is constant heel sketchy. Ik zag [Bearman] net lopen en hij lijkt oké, daar ben ik in ieder geval blij om."

