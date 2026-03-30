Ole Schack, Red Bull, 2025, generic

'Red Bull Racing verliest opnieuw pion: Schack levert ontslagbrief in'

Ole Schack, Red Bull, 2025, generic — Foto: © IMAGO
'Red Bull Racing verliest opnieuw pion: Schack levert ontslagbrief in'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het team van Red Bull Racing lijkt, na alle grote namen die de afgelopen jaren al zijn vertrokken, wederom afscheid te moeten nemen van een oudgediende. Zo meldt F1-Insider dat Ole Schack, front-end monteur van Max Verstappen, zijn ontslagbrief heeft ingediend en zijn dagen uitzit vanwege de werksfeer, die inmiddels is veranderd.

De afgelopen jaren zijn diverse kopstukken achter het succes van Red Bull Racing vertrokken. Zo heeft Adrian Newey zijn heil gevonden bij Aston Martin, zit Jonathan Wheatley momenteel ‘in between jobs’ na zijn vertrek bij Audi als teambaas, gaat Will Courtenay aan de slag bij McLaren en volgt hij daarmee Rob Marshall. Voormalig hoofdmonteur Lee Stevenson draagt inmiddels een Audi-overall, werd Christian Horner in 2025 uit zijn functie ontheven en zette Helmut Marko na de race in Abu Dhabi een punt achter zijn F1-carrière.

'Veranderde werksfeer reden voor ontslag'

Daar komt volgens het medium nu een grote naam bij met Schack, die al sinds 2005 onderdeel is van Red Bull Racing. De Deen wordt gezien als een belangrijke monteur en maakt deel uit van de ‘kernploeg’ van het team uit Milton Keynes. De reden dat hij zijn dagen uitzit, zou zijn dat de werksfeer binnen het team is veranderd.

'Mintzlaff eist succes en voert flink wat druk uit'

Met het vertrek van diverse kopstukken in de afgelopen jaren heeft Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff een grotere vinger in de pap gekregen binnen het Oostenrijkse Formule 1-team. Bronnen melden aan het medium dat het gebrek aan succes zijn tol begint te eisen bij Mintzlaff, die ongeduldig zou worden. “Hij kent maar één managementtool: druk uitoefenen,” aldus een voormalige medewerker. Zelfs topcoach Jürgen Klopp ondervindt inmiddels de gevolgen en er wordt al gezocht naar een 'elegante' manier om hem te ontslaan.

'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'

'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'

Albers wijst naar diner tussen Verstappen en Domenicali: "Het is de vraag wat daaruit komt"

Albers wijst naar diner tussen Verstappen en Domenicali: "Het is de vraag wat daaruit komt"

Wolff reageert op pensioenberichten Verstappen: "Voor hem is rijplezier het allerbelangrijkste"

Wolff reageert op pensioenberichten Verstappen: "Voor hem is rijplezier het allerbelangrijkste"

Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan

Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan

Illman onthult dat naast Verstappen ook Hamilton ingreep tijdens mediamoment

Illman onthult dat naast Verstappen ook Hamilton ingreep tijdens mediamoment

Verstappen beschadigt per ongeluk paal in mediapen na race in Suzuka

Verstappen beschadigt per ongeluk paal in mediapen na race in Suzuka

Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto"

Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto"

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"

Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine

Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

