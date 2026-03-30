Het team van Red Bull Racing lijkt, na alle grote namen die de afgelopen jaren al zijn vertrokken, wederom afscheid te moeten nemen van een oudgediende. Zo meldt F1-Insider dat Ole Schack, front-end monteur van Max Verstappen, zijn ontslagbrief heeft ingediend en zijn dagen uitzit vanwege de werksfeer, die inmiddels is veranderd.

De afgelopen jaren zijn diverse kopstukken achter het succes van Red Bull Racing vertrokken. Zo heeft Adrian Newey zijn heil gevonden bij Aston Martin, zit Jonathan Wheatley momenteel ‘in between jobs’ na zijn vertrek bij Audi als teambaas, gaat Will Courtenay aan de slag bij McLaren en volgt hij daarmee Rob Marshall. Voormalig hoofdmonteur Lee Stevenson draagt inmiddels een Audi-overall, werd Christian Horner in 2025 uit zijn functie ontheven en zette Helmut Marko na de race in Abu Dhabi een punt achter zijn F1-carrière.

'Veranderde werksfeer reden voor ontslag'

Daar komt volgens het medium nu een grote naam bij met Schack, die al sinds 2005 onderdeel is van Red Bull Racing. De Deen wordt gezien als een belangrijke monteur en maakt deel uit van de ‘kernploeg’ van het team uit Milton Keynes. De reden dat hij zijn dagen uitzit, zou zijn dat de werksfeer binnen het team is veranderd.

'Mintzlaff eist succes en voert flink wat druk uit'

Met het vertrek van diverse kopstukken in de afgelopen jaren heeft Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff een grotere vinger in de pap gekregen binnen het Oostenrijkse Formule 1-team. Bronnen melden aan het medium dat het gebrek aan succes zijn tol begint te eisen bij Mintzlaff, die ongeduldig zou worden. “Hij kent maar één managementtool: druk uitoefenen,” aldus een voormalige medewerker. Zelfs topcoach Jürgen Klopp ondervindt inmiddels de gevolgen en er wordt al gezocht naar een 'elegante' manier om hem te ontslaan.

