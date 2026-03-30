close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Mol, Bearman, FIA, socials

Mol stelt dat FIA zichzelf indekt na megacrash: "Daarom is dit een ‘no further action’"

1 reactie

Mol stelt dat FIA zichzelf indekt na megacrash: "Daarom is dit een 'no further action'"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens Formule 1-commentator Olav Mol heeft de FIA bewust het incident tussen Franco Colapinto en Oliver Bearman als een ‘no further action’ afgedaan, waarbij laatstgenoemde met 50G in de bandenstapels terechtkwam. De FIA lijkt in de ogen van Mol vooral te hebben gedacht aan hun eigen ‘hagje’, in plaats van naar de veiligheid te hebben gekeken.

Bearman klapte halverwege de Grand Prix van Japan in de muur, en dat had alles te maken met de nieuwe manier van racen. Zo was Colapinto, die voor de Haas-coureur reed, op weg naar Spoon zijn accu aan het opladen. Bearman reed erachter en kwam met een snelheidsverschil van meer dan 50 kilometer per uur aanstormen. Hoewel Bearman van mening was dat Colapinto ook wel iets meer ruimte had kunnen geven en de Argentijn zijn wagen iets naar buiten liet lopen, deed de FIA het uiteindelijk af als een race-incident. Daarnaast ging het gesprek vooral over de controversiële elektromotoren, en dat wil de FIA volgens Mol vooral niet in de boeken hebben.

Gevaarlijke situatie

In Na De GP van Ziggo Sport bekijkt Mol het incident. "Colapinto had geen snelheid meer en zakt naar 150 kilometer per uur. Bearman komt daar volgas aan en moet opzij. Hij komt op het vuile deel van de baan en kan niet anders. Ja, misschien had hij kunnen remmen, maar dit is het verschil tussen iemand die een outlap rijdt en iemand die vol aan komt blazen. Dit zijn wel gevaarlijke situaties", zo legt Mol uit.

'FIA wilde eigen straatje schoonvegen'

De FIA wilde het moment eerst nog onderzoeken, maar kwam al snel tot de conclusie dat het een race-incident was. "En dan zegt de FIA natuurlijk ‘no further action’. En waarom zegt de FIA dat? Op het moment dat ze hier nu een oordeel over moeten vellen, kunnen ze Colapinto niet straffen omdat hij van zijn gas gaat of remt. Dus zouden ze zwart op wit moeten zeggen dat er een gevaarlijke situatie ontstaat door de regels die zij zelf hebben bedacht. En dat gaan ze nooit doen", aldus Mol. Daarbij lijkt het volgens hem op een gevalletje eigen straatje schoonvegen: "Daarom is dit een ‘no further action’. Dan hoeven ze er geen document van op te maken en staat dus ook niet zwart op wit dat dit gevaarlijke situaties zijn."

Gerelateerd

Haas Franco Colapinto Japan Grand Prix van Japan Oliver Bearman Olav Mol

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

VIDEO | Red Bull reageert op zorgen over vertrek Max Verstappen | GPFans News Video

Wolff verdedigt huidige wagens: "Het wordt steeds puurder racen"

Tom Coronel verwacht geen plotseling afscheid Verstappen: 'Hij maakt het seizoen af'

Verstappen beschadigt per ongeluk paal in mediapen na race in Suzuka

Colapinto enorm geschrokken van horrorcrash Bearman: "Heel lastig en gevaarlijk zo"

'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'

Aanbevolen door de redactie

Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto" MAX VERSTAPPEN

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden" Max Verstappen

Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine Stand Formule 1

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg" Max Verstappen

Ontdek het op Google Play
x