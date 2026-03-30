Lando Norris

Norris hekelt gevaarlijk gebrek aan controle 2026-auto: "Ik wilde niet eens inhalen!"

Lando Norris — Foto: © IMAGO

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Lando Norris heeft zich na de Grand Prix van Japan fel uitgesproken over de nieuwe Formule 1-reglementen. De McLaren-coureur raakte tijdens de race op Suzuka in een verhit duel verwikkeld met Lewis Hamilton, maar stelt dat het gevecht werd verpest door de manier waarop de nieuwe motoren hun vermogen afgeven. Volgens de regerend wereldkampioen hebben de coureurs te weinig controle over de systemen, wat leidt tot een onnatuurlijke manier van racen.

Sinds de start van dit seizoen rijdt de koningsklasse van de autosport met ingrijpend vernieuwde technische reglementen. De auto's zijn dertig kilogram lichter gemaakt en de wielbasis is flink ingekort, maar de grootste verandering zit in de aandrijflijn. Het vermogen wordt nu vrijwel gelijkmatig verdeeld tussen de verbrandingsmotor en de elektrische energie. Daarnaast is het vertrouwde DRS-systeem vervangen door een zogeheten 'Overtake Mode', waarbij algoritmes een grote rol spelen in de afgifte van de elektrische boost.

Norris hekelt gebrek aan controle

Precies die automatische afgifte van energie zorgde in Japan voor grote frustratie bij Norris tijdens zijn gevecht met de Ferrari van Hamilton. "Eerlijk gezegd, sommige acties tijdens het racen... ik wilde Lewis niet eens inhalen", stelt de Brit, geciteerd door Crash.net. "Het is gewoon zo dat de batterij energie levert op momenten dat ik dat niet wil, en ik heb er geen controle over", legt hij uit. Het resulteerde volgens hem in een oneerlijke strijd op de baan. "Dus ik haal hem in, en vervolgens heb ik geen batterij meer, waardoor hij er gewoon weer voorbij vliegt. Dit is geen racen", aldus Norris.

Related image
Related image

Jojo-effect op het circuit

Hij hekelt de dynamiek die door de nieuwe regels is ontstaan en spreekt het eerdere verweer van Hamilton direct tegen. "Dit is jojoën, ook al zegt hij van niet", vervolgt Norris zijn felle kritiek. Hij is van mening dat de essentie van de autosport verloren gaat als de techniek te veel overneemt. "Wanneer je overgeleverd bent aan wat de krachtbron levert... de coureurs zouden daar in ieder geval de controle over moeten hebben, en dat hebben we niet", concludeert hij teleurgesteld.

Mol stelt dat FIA zichzelf indekt na megacrash: "Daarom is dit een ‘no further action’"

Censuur van de Formule 1 werkt niet meer | GPFans Raceteam Podcast

Verstappen bevestigt carrièreswitch na Japan: 'Maar of ik daar goed in ga zijn...'

VIDEO | Red Bull reageert op zorgen over vertrek Max Verstappen | GPFans News Video

Norris slaat alarm over McLaren na "verschrikkelijke" vrijdag in Japan: "Op dit moment..."

Colapinto enorm geschrokken van horrorcrash Bearman: "Heel lastig en gevaarlijk zo"

