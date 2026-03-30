Max Verstappen is serieus aan het overwegen om te stoppen met de Formule 1. Het heeft alles te maken met de technische reglementen van 2026, waardoor hij het totaal niet meer naar zijn zin heeft. Ook de performance van Red Bull Racing valt erg tegen. Maar aankomende maand kan hij waarschijnlijk genieten van extra races op de Nürburgring en hij gaat het theater in.

Sinds dit seizoen zijn de F1-auto's overgestapt van een vermogensverhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektrische motor van 90-10 of 80-20 naar fiftyfifty. Het heeft tot een boel complicaties geleid, waarbij er vooral op het batterijmanagement gelet moet worden. De snelheidsverschillen kunnen enorm zijn, zoals we ook bij de crash van Ollie Bearman en Franco Colapinto hebben gezien. De coureurs uit de koningsklasse zijn dan ook zeer kritisch op de door de FIA opgestelde regels. Verstappen racet liever op de Nürburgring Nordschleife, iets wat hij "hopelijk" in april gaat doen gedurende de ADAC 24h Qualifiers.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen gaat het theater in

De Limburger is verder aan het nadenken over wat hij precies met zijn leven wil doen op het gebied van autosport, nu voor hem het plezier uit de Formule 1 is gezogen. Daar kan hij de komende tijd bij stilstaan, aangezien er door het conflict in het Midden-Oosten niet geracet wordt. "De komende weken en maanden ga ik daarvoor gebruiken", zei Verstappen tegenover Viaplay. "Het leven gaat door, hè? Er is niet alleen de Formule 1 in het leven."

Er komt in april hoe dan ook een tijdelijke carrièreswitch voor Verstappen. Hij gaat namelijk het theater in, iets wat hij nooit eerder heeft gedaan. "Ik denk niet dat ik er heel goed in ben, maar we gaan het zien. Het komt vanzelf wel goed." 17 april wordt er een theateravond met Verstappen georganiseerd. Zang en dans wordt het in ieder geval niet, zoals Amber Brantsen grapte, maar details worden later door Viaplay bekendgemaakt.

Gerelateerd