close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026

Verstappen bevestigt carrièreswitch na Japan: 'Maar of ik daar goed in ga zijn...'

Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen bevestigt carrièreswitch na Japan: 'Maar of ik daar goed in ga zijn...'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen is serieus aan het overwegen om te stoppen met de Formule 1. Het heeft alles te maken met de technische reglementen van 2026, waardoor hij het totaal niet meer naar zijn zin heeft. Ook de performance van Red Bull Racing valt erg tegen. Maar aankomende maand kan hij waarschijnlijk genieten van extra races op de Nürburgring en hij gaat het theater in.

Sinds dit seizoen zijn de F1-auto's overgestapt van een vermogensverhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektrische motor van 90-10 of 80-20 naar fiftyfifty. Het heeft tot een boel complicaties geleid, waarbij er vooral op het batterijmanagement gelet moet worden. De snelheidsverschillen kunnen enorm zijn, zoals we ook bij de crash van Ollie Bearman en Franco Colapinto hebben gezien. De coureurs uit de koningsklasse zijn dan ook zeer kritisch op de door de FIA opgestelde regels. Verstappen racet liever op de Nürburgring Nordschleife, iets wat hij "hopelijk" in april gaat doen gedurende de ADAC 24h Qualifiers.

Verstappen gaat het theater in

De Limburger is verder aan het nadenken over wat hij precies met zijn leven wil doen op het gebied van autosport, nu voor hem het plezier uit de Formule 1 is gezogen. Daar kan hij de komende tijd bij stilstaan, aangezien er door het conflict in het Midden-Oosten niet geracet wordt. "De komende weken en maanden ga ik daarvoor gebruiken", zei Verstappen tegenover Viaplay. "Het leven gaat door, hè? Er is niet alleen de Formule 1 in het leven."

Er komt in april hoe dan ook een tijdelijke carrièreswitch voor Verstappen. Hij gaat namelijk het theater in, iets wat hij nooit eerder heeft gedaan. "Ik denk niet dat ik er heel goed in ben, maar we gaan het zien. Het komt vanzelf wel goed." 17 april wordt er een theateravond met Verstappen georganiseerd. Zang en dans wordt het in ieder geval niet, zoals Amber Brantsen grapte, maar details worden later door Viaplay bekendgemaakt.

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Rich Energy haalt op X uit naar Verstappen: "Een klagende primadonna"

Rich Energy haalt op X uit naar Verstappen: "Een klagende primadonna"

  • Vandaag 13:59
  • 18
'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'

'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'

  • Vandaag 10:29
  • 11
VIDEO | Red Bull reageert op zorgen over vertrek Max Verstappen | GPFans News Video

VIDEO | Red Bull reageert op zorgen over vertrek Max Verstappen | GPFans News

  • Vandaag 13:26
  • 5
Mol stelt dat FIA zichzelf indekt na megacrash: "Daarom is dit een ‘no further action’"

Mol stelt dat FIA zichzelf indekt na megacrash: "Daarom is dit een ‘no further action’"

  • Vandaag 15:34
  • 4
Hill hekelt werkwijze Verstappen: "Als je niet gelukkig bent, dan moet je stoppen"

Hill hekelt werkwijze Verstappen: "Als je niet gelukkig bent, dan moet je stoppen"

  • Vandaag 12:00
  • 11
Illman onthult dat naast Verstappen ook Hamilton ingreep tijdens mediamoment

Illman onthult dat naast Verstappen ook Hamilton ingreep tijdens mediamoment

  • Vandaag 11:31
  • 5

Net binnen

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Ontdek het op Google Play
x