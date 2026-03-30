close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Teambaas van Mercedes op Monza

Olav Mol ziet nauwere samenwerking McLaren en Mercedes: "Tussen de Ferrari's krijgen"

Teambaas van Mercedes op Monza — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Volgens de analisten in het Race Café van Ziggo Sport werpt de nauwere samenwerking tussen McLaren en motorleverancier Mercedes duidelijk zijn vruchten af. Teambaas Andrea Stella gaf na de kwalificatie in Japan toe dat de banden met de Duitse fabrikant zijn versterkt. "We hebben een betere samenwerking gekregen met de mannen van Mercedes en we snappen nu meer waar het is. Het komt nu meer op onze auto aan", aldus de analist over de uitspraken van de teambaas.

Dat het fabrieksteam van Mercedes bereid is om klantenteam McLaren te helpen, is volgens de analist een logische zet. Het team van McLaren kijkt immers tegen een flinke achterstand aan in het constructeurskampioenschap. "Het fabrieksteam heeft niet zoveel te duchten van een team dat meer dan tachtig punten achterstaat. Dus ik denk: ja, als we die tussen de Ferrari's kunnen krijgen", verklaart Olav Mol de strategische keuze van Mercedes in Ziggo Sport Race Café. Deze tactiek leek in Japan goed uit te pakken: McLaren-coureur Oscar Piastri kwam als tweede over de streep.

Wat als?

Toch heerst er de vraag of Piastri de race had kunnen winnen als er geen safety car aan te pas was gekomen. De Australiër vroeg zich na afloop zelf ook af hoe de wedstrijd zich zonder die neutralisatie had ontsponnen. In de studio wordt dat echter afgedaan als een typisch 'wat als'-verhaal. "Er zijn altijd mensen die zeggen: ah, die safety car kwam mij niet slecht uit. En er zijn altijd mensen die zeggen: ah, jammer, ik was net gestopt", klinkt het nuchtere oordeel.

Veiligheid voorop

De wedstrijdleiding mag zich volgens de analist dan ook nooit laten beïnvloeden door de strategische posities van de coureurs op de baan. Veiligheid moet te allen tijde de enige prioriteit zijn. "De wedstrijdleiding moet zich daar natuurlijk ook nooit door laten leiden. Een safety car is wat het is. Er moet veiligheid komen op de baan, bam, ding naar buiten. Maakt niet uit wanneer, niet wachten of er iemand voorbij de pitsingang is. Daar moeten ze gewoon met oogkleppen op roepen: safety car, want we hebben een gevaarlijke situatie", wordt er stellig geconcludeerd door Mol.

Denk jij dat McLaren met de hulp van Mercedes dit seizoen structureel kan meedoen om de overwinningen?

26 stemmen

Ontdek het op Google Play
x