Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft nog niet met Max Verstappen gesproken over een mogelijk vertrek uit de Formule 1. De regerend wereldkampioen uitte tijdens het raceweekend in Japan openlijk zijn twijfels over zijn toekomst in de koningsklasse. Volgens Mekies ligt de focus binnen de Red Bull-gelederen momenteel echter volledig op het verbeteren van de auto en zal een snellere bolide de onvrede bij de Nederlander vanzelf wegnemen.

De frustraties bij Verstappen liepen hoog op na een teleurstellend verlopen Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka. Na een elfde plaats in de kwalificatie en een achtste eindklassering in de race, mede veroorzaakt door aanhoudende balans- en betrouwbaarheidsproblemen, gaf de coureur aan dat hij de komende weken en maanden gaat nadenken over het vervolg van zijn carrière. Hoewel Verstappen nog een doorlopend contract heeft tot en met eind 2028, zorgen de huidige prestaties van het team voor hardnekkige geruchten over het activeren van prestatieclausules. Daarnaast steekt de coureur zijn onvrede over de nieuwe technische reglementen voor 2026, waaronder de actieve aerodynamica en de nieuwe motorformule, niet onder stoelen of banken.

Focus op competitiviteit

Ondanks de duidelijke signalen vanuit het kamp van de coureur, stelt Mekies dat de interne gesprekken momenteel een ander doel dienen. De Fransman, die de rol van teambaas bekleedt bij Red Bull Racing, benadrukt dat de organisatie hard werkt aan een sportieve ommekeer. "We richten ons op het competitieve aspect", vertelt Mekies tegenover de aanwezige media in Japan. "Dat is wat we doen. We hebben het eigenlijk helemaal niet over andere zaken. We hebben nog veel werk te doen. Ik ben er zeker van dat Max een veel blijere Max zal zijn tegen de tijd dat we hem een snelle auto geven", aldus de teambaas.

Toekomst en reglementen

Volgens de topman is het oplossen van de sportieve crisis de enige manier om Verstappen aan boord te houden. "Zodra we hem een auto geven waarmee hij kan pushen en het verschil kan maken, zal hij ook een gelukkigere Max zijn. Op dit moment gaat slechts één procent van onze gesprekken over dat onderwerp", doelt hij op de motivatie en de toekomst van zijn stercoureur. Tegelijkertijd erkent Mekies dat er breder gekeken moet worden naar de regels waar Verstappen zo kritisch op is. "Wat betreft het reglement: er bestaan zowel goede als lastigere aspecten. Als sport, samen met de andere teams, zullen we tijdens de voorjaarsstop samenkomen om te kijken hoe we iets kunnen aanpassen om het beter te maken", besluit hij.