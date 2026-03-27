Red Bull op grote achterstand in Japan, Verstappen en vader Jos met zorgwekkende teksten | GPFans Recap

Vannacht gaat de tweede dag van F1 Grand Prix van Japan beginnen, nadat de eerste twee trainingen vandaag plaatsvonden op het circuit van Suzuka. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent van alles wat er vandaag besproken is in Japan.

De vrijdag in Japan zit erop en dat betekent dat de eerste twee vrije trainingen erop zitten. Het waren wederom de Mercedessen die snel oogden, terwijl ook Oscar Piastri met McLaren voor het eerst wat van de snelheid kon laten zien. Ondertussen wordt het somberder en somberder als je de Formule 1 vanuit een Red Bull-perspectief bekijkt. De Oostenrijkse bolides kwamen er wederom amper aan te pas en het belooft wederom een zeer lastig weekend te worden voor Laurent Mekies en zijn formatie. Jos Verstappen luidt ondertussen de noodklok over de motivatie van zijn zoon.

Russell snelste in VT1 Japan ondanks 'idioot' Pérez, Verstappen komt acht tienden tekort

George Russell heeft de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Japan als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur zette een rondetijd van neer van 1:31.666, en kwam daarmee 0.026 seconde onder teamgenoot Kimi Antonelli uit. Max Verstappen klokte de zevende tijd achter de McLarens en Ferrari's. Lees hier de hele samenvatting van de eerste vrije training.

Verstappen op enorme achterstand in Japan, Piastri het snelst in tweede training

Oscar Piastri heeft de tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan als snelste afgesloten. De McLaren-coureur zette een 1:30.133 op het bord en eindigde daarmee voor Kimi Antonelli en George Russell. Max Verstappen bleef steken op de tiende plaats. Lees hier de hele samenvatting van de tweede vrije training.

Verstappen baalt na vrijdagtrainingen in Japan: "Het was niet erg goed om eerlijk te zijn"

Max Verstappen heeft een pittige vrijdag van de F1 Grand Prix van Japan achter de rug. Opnieuw lijkt Red Bull Racing zich in de middenmoot te begeven. Hij laat van zich horen vanaf het Suzuka International Racing Course, maar positief klinkt het niet na de eerste twee vrije trainingen. Lees hier de reactie van Max Verstappen na de vrijdag.

Verstappen heeft het gehad met de Red Bull-auto: "Het is echt ongelofelijk"

Max Verstappen heeft een uiterst moeizame vrijdag achter de rug op het circuit van Suzuka. Tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan uitte de Limburger meerdere keren zijn onvrede over de boordradio richting zijn team. De drievoudig wereldkampioen worstelde zichtbaar met de balans van zijn Red Bull en kampte bovendien met terugkerende technische problemen die hem ook eerder op de dag al parten speelden. Lees hier de volgende reactie van Max Verstappen na de vrijdag.

Jos Verstappen bang voor motivatieverlies Max: 'Ik zie de toekomst somber in'

Max Verstappen heeft het momenteel totaal niet naar zijn zin in de Formule 1 en dat alles heeft te maken met de nieuwe reglementen en bijbehorende wagens van dit jaar. Jos Verstappen maakt zich momenteel wel een beetje zorgen en ziet zelfs grote problemen wat betreft de toekomst van zijn zoon in de sport. Lees hier het artikel met de zorgen van Jos Verstappen over de motivatie van zijn zoon.

