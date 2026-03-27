Oscar Piastri heeft de tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan als snelste afgesloten. De McLaren-coureur zette een 1:30.133 op het bord en eindigde daarmee voor Kimi Antonelli en George Russell. Max Verstappen bleef steken op de tiende plaats.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan ging om 07:00 uur Nederlandse tijd van start. Lokaal stond de klok inmiddels op 15:00 uur. In de eerste oefensessie van het weekend op Suzuka was het George Russell met de snelste tijd. De Mercedes-coureur klokte een 1.31.666 en bleef teammaat Kimi Antonelli daarmee 0.026 seconde voor. Max Verstappen moest bijna acht tienden toegeven op het Mercedes-duo en bleef steken op de zevende plaats. Met een buitentemperatuur van 17 graden Celsius en een baantemperatuur van 33 graden Celsius ging de tweede vrije training onder frisse omstandigheden van start.

Scherpe tijden in de openingsfase

Bij het vrijgeven van de baan bestormden verschillende coureurs direct het asfalt. Onder andere Lewis Hamilton (P6 in VT1) kwam direct op de medium band naar buiten voor een aantal snelle ronden. Ook Verstappen en teammaat Isack Hadjar kwamen vroeg naar buiten. De Franse Algerijn klokte op de harde band een 1.32.625, met Verstappen daar ruim twee tienden achter. Het ging vervolgens in hoog tempo sneller. Na het eerste kwartier voerde Charles Leclerc de tijdenlijst aan met een 1:31.019, gevolgd door Oscar Piastri met een 1:31.067, Kimi Antonelli (1:31.174), George Russell (1:31.401) en Lewis Hamilton (1:31.543). De top vijf deed dit op de medium band. Ondertussen viel de Williams van Alexander Albon stil, maar de Britse Thai kon na het indrukken van wat knoppen zijn weg vervolgen.

Verstappen komt te kort, problemen voor Norris

Het tweede kwartier van de training verliep beduidend rustiger. Veel auto's zochten even de pits op om het een en ander aan de auto aan te passen. Met nog een half uur te gaan scherpte Piastri zijn eigen snelste tijd aan op de zachte band. De McLaren-coureur noteerde een 1:30.133 en bleef daarmee Antonelli en Russell voor. Op dit punt had vrijwel het volledige veld een run op het rode rubber afgewerkt. Ook op deze compound ging de RB22 van Verstappen niet lekker. De viervoudig wereldkampioen, die in zijn run tot twee keer toe gehinderd werd door verkeer, klokte een 1.31.509 en kwam daarmee aanzienlijk te kort. Ook Lando Norris kende een stroeve sessie. De Brit kwam op dit punt voor het eerst naar buiten, vanwege problemen aan zijn McLaren. Bij het wegrijden was duidelijk te zien dat de oranje auto moeite had met in beweging komen.

In het laatste half uur werden er in hoog tempo kwalificatieruns afgewerkt, al werden niet alle rondetijden meer aangesherpt. Bij het vallen van de vlag eindigde Piastri bovenaan de tijdenlijst met een 1:30.133, gevolgd door Antonelli (1:30.225), Russell (1:30.338), Norris (1:30.649) en Leclerc (1:30.846). Verstappen is met een 1:31.509 blijven steken op de negende plaats.

De volledige uitslag van de tweede vrije training in Japan! #F1 pic.twitter.com/GsQ2i0oXLP — GPFans NL (@GPFansNL) March 27, 2026

