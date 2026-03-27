Russell snelste in VT1 Japan ondanks 'idioot' Pérez, Verstappen komt acht tienden tekort

George Russell heeft de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Japan als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur zette een rondetijd van neer van 1:31.666, en kwam daarmee 0.026 seconde onder teamgenoot Kimi Antonelli uit. Max Verstappen klokte de zevende tijd achter de McLarens en Ferrari's.

De eerste officiële sessie op het Suzuka International Racing Course begon om 11:30 uur lokale tijd. Het was zonnig en 17°C, en er stond nauwelijks wind. Het was meteen druk op de baan en er was direct geklaag over de boardradio van Isack Hadjar. De jonge Fransman worstelde met heel koude remmen. Zijn Red Bull bewoog van de ene naar de andere kant van de baan in de remzones, waardoor het bijna onmogelijk werd om het nog te besturen. Gelukkig werd het gedurende de eerste run wat beter naarmate de remmen opwarmden. Max Verstappen was duidelijk ook aan het worstelen met een momentje in de laatste chicane, waarbij de achterkant leek te blokkeren.

Leclerc duikt onder Russell door

George Russell was al gauw het snelst met een 1:32.429 in de openingsfase. Dat deed hij op de harde band. Oscar Piastri kwam op de tweede stek terecht op vier tienden achterstand op de mediums. Charles Leclerc was net iets langzamer dan de McLaren, maar stond op zijn beurt weer op de harde compound. De Monegask verbeterde echter in de slotfase van de eerste longrun met een 1:32.260. Russell zat vervolgens op 0.013 seconde afstand, met Kimi Antonelli vlak daarachter op P3. Hadjar op de mediums, Liam Lawson op de hards en Verstappen op de mediums vonden we op posities vijf tot en met zeven achter Piastri. Na twintig minuten had regerend wereldkampioen Lando Norris nog altijd geen tijd staan.

Russell verbetert ondanks 'idioot' Pérez

Halverwege Vrije Training 1 werden de softs tevoorschijn gehaald. De Zilverpijlen gingen een halve seconde sneller. Antonelli kwam op een 1:31.692 terecht, 0.063 seconde onder teamgenoot Russell die vervolgens een foutje maakt in Spoon Curve. De Racing Bulls en Red Bulls, evenals de Audi van Nico Hülkenberg, konden op hun softs net niet aan de rondetijden tippen van Leclerc op het harde rubber en Piastri op de mediums. Spoon Curve bleek één van de grootste uitdagingen gedurende deze trainingssessie, want ook Arvid Lindblad, Lawson en Leclerc verloren daar de controle.

Ondertussen deed Russell nog een pushronde en kwam met een verbetering op een 1:31.666 terecht, 0.026 seconde onder Antonelli. Terwijl hij aan het pushen was, kwam hij een Cadillac tegen. "Wat was die idioot aan het doen?!", klonk het woest over de boardradio. Nadat hij had gevraagd wie het was, zei Russell: "Natuurlijk was het Pérez..." Alexander Albon stuiterde bij Degner door de grindbak en toucheerde de bandenstapels.

Albon crasht in de zijkant van Pérez

In de slotfase lag de focus weer op de longruns en dus zagen we weinig verbeteringen. Russell bleef met zijn 1:31.666 bovenaan staan voor Antonelli. De McLarens eindigden op posities drie en vier voor de Ferrari's na een laat pushrondje van Norris. Verstappen moest genoegen nemen met P7 op acht tienden achterstand. Ook hij ging wijd door Spoon Curve. Lawson, Esteban Ocon en Lindblad completeerden de top tien. Albon kwam Pérez nog tegen in de laatste chicane, resulterend in schade aan de Williams en de Cadillac.

Rookie Jak Crawford was de hekkensluiter achter de andere Aston Martin van Lance Stroll. Ook de Audi's, Hadjar, Ollie Bearman, Alpines, Williams-bolides en Cadillacs kwamen niet in de top tien.

