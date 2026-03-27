Verstappen at Suzuka

Verstappen baalt na vrijdagtrainingen in Japan: "Het was niet erg goed om eerlijk te zijn"

Verstappen at Suzuka — Foto: © Red Bull Content Pool

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen heeft een pittige vrijdag van de F1 Grand Prix van Japan achter de rug. Opnieuw lijkt Red Bull Racing zich in de middenmoot te begeven. Hij laat van zich horen vanaf het Suzuka International Racing Course, maar positief klinkt het niet na de eerste twee vrije trainingen.

George Russell was het snelst tijdens de eerste vrije training in Japan. Hij zette een tijd neer van 1:31.666. Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli maakte er één-twee van voor de Duitse grootmacht. Verstappen klokte de zevende tijd achter de McLarens en Ferrari's. Waar de achterstand in VT1 nog acht tienden was, werd dat bijna anderhalve seconde in VT2. In de middagsessie stond Oscar Piastri op de eerste plek op het bord met een 1:30.133. De Zilverpijlen moesten nu genoegen nemen met P2 en P3. Verstappen bevond zich niet alleen achter de drie topteams, maar ook achter de Audi van Nico Hülkenberg, de Williams van Alexander Albon en de Haas van Ollie Bearman. Hij was 1.376 seconde langzamer dan de snelste McLaren.

Onderstuur opnieuw een probleem

"Het was niet erg goed om eerlijk te zijn. We missen balans en grip, en van onze kant hebben we veel werk te verzetten", legt Verstappen uit in een persbericht op zijn eigen website. "We moeten leren begrijpen waarom we deze grote problemen hebben en ja, het was geen beste dag. Ik denk dat het niet makkelijk wordt om een oplossing te vinden voor onze problemen vanavond."

Net als gedurende het sprintweekend in China, lijkt onderstuur in Japan het grote probleem te zijn. "Ja, het onderstuur dat ik heb, is ongelooflijk. Ik kom naar binnen", klonk het richting race-engineer Gianpiero Lambiase halverwege VT2.

