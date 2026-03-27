Verstappen baalt na vrijdagtrainingen in Japan: "Het was niet erg goed om eerlijk te zijn"
Max Verstappen heeft een pittige vrijdag van de F1 Grand Prix van Japan achter de rug. Opnieuw lijkt Red Bull Racing zich in de middenmoot te begeven. Hij laat van zich horen vanaf het Suzuka International Racing Course, maar positief klinkt het niet na de eerste twee vrije trainingen.
George Russell was het snelst tijdens de eerste vrije training in Japan. Hij zette een tijd neer van 1:31.666. Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli maakte er één-twee van voor de Duitse grootmacht. Verstappen klokte de zevende tijd achter de McLarens en Ferrari's. Waar de achterstand in VT1 nog acht tienden was, werd dat bijna anderhalve seconde in VT2. In de middagsessie stond Oscar Piastri op de eerste plek op het bord met een 1:30.133. De Zilverpijlen moesten nu genoegen nemen met P2 en P3. Verstappen bevond zich niet alleen achter de drie topteams, maar ook achter de Audi van Nico Hülkenberg, de Williams van Alexander Albon en de Haas van Ollie Bearman. Hij was 1.376 seconde langzamer dan de snelste McLaren.
Onderstuur opnieuw een probleem
"Het was niet erg goed om eerlijk te zijn. We missen balans en grip, en van onze kant hebben we veel werk te verzetten", legt Verstappen uit in een persbericht op zijn eigen website. "We moeten leren begrijpen waarom we deze grote problemen hebben en ja, het was geen beste dag. Ik denk dat het niet makkelijk wordt om een oplossing te vinden voor onze problemen vanavond."
Net als gedurende het sprintweekend in China, lijkt onderstuur in Japan het grote probleem te zijn. "Ja, het onderstuur dat ik heb, is ongelooflijk. Ik kom naar binnen", klonk het richting race-engineer Gianpiero Lambiase halverwege VT2.
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2
- 1 uur geleden
- 8
Viaplay-commentator komt op voor weggestuurde journalist: "Totaal onacceptabel van Verstappen"
- 3 uur geleden
- 7
LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Japan: Piastri en Antonelli bovenaan, onderzoek naar Verstappen
- 3 uur geleden
- 5
Russell snelste in VT1 Japan ondanks 'idioot' Pérez, Verstappen komt acht tienden tekort
- Vandaag 04:34
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Albon begrijpt kritische houding Verstappen: "Hij wil in de best mogelijke auto rijden"
Verstappen op enorme achterstand in Japan, Piastri het snelst in tweede training
Russell snelste in VT1 Japan ondanks 'idioot' Pérez, Verstappen komt acht tienden tekort
Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"
Net binnen
Verstappen op enorme achterstand in Japan, Piastri het snelst in tweede training
- 1 uur geleden
- 4
FIA ziet incident tussen Colapinto en Verstappen in Japan en trekt conclusie
- 4 minuten geleden
De la Rosa doorbreekt stilte over Newey en geruchten Wheatley: "Totaal niet gelukkig"
- 27 minuten geleden
Verstappen baalt na vrijdagtrainingen in Japan: "Het was niet erg goed om eerlijk te zijn"
- 44 minuten geleden
Albon begrijpt kritische houding Verstappen: "Hij wil in de best mogelijke auto rijden"
- 1 uur geleden
Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2
- 1 uur geleden
- 8
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Japan
- 25 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart