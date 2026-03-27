Verstappen is er klaar mee bij Red Bull in Japan: "Ik kom naar binnen"

Max Verstappen heeft een uiterst moeizame vrijdag achter de rug op het circuit van Suzuka. Tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan uitte de Limburger meerdere keren zijn onvrede over de boordradio richting zijn team. De drievoudig wereldkampioen worstelde zichtbaar met de balans van zijn Red Bull en kampte bovendien met terugkerende technische problemen die hem ook eerder op de dag al parten speelden.

De frustratie bij Verstappen begon al vroeg in de tweede sessie, toen hij aan zijn engineer Gianpiero Lambiase liet weten dat "het terugschakelen niet goed werkte." Lambiase bevestigde daarop dat het om hetzelfde probleem ging dat de coureur tijdens de eerste vrije training had ervaren. Naast de mechanische strubbelingen was vooral de wegligging van de RB22 een bron van zorg voor de Nederlander, die dit jaar nog niet de gewenste vorm heeft gevonden.

Onbestuurbare auto

Gedurende de training werd de toon op de boordradio feller naarmate Verstappen meer hinder ondervond van de afstelling. "Het onderstuur is ongelofelijk. Het is niet te doen", zo luidde het duidelijke oordeel van de Limburger. Ondanks pogingen van de monteurs om met aanpassingen aan de voorvleugel de balans te verbeteren, bleef de auto onvoorspelbaar in de snelle bochten van het Japanse circuit. Verstappen besloot daarop zijn run vroegtijdig af te breken met de woorden: "Mijn onderstuur is echt niet normaal. Ik kom naar binnen", aldus de coureur.

Grote achterstand op de concurrentie

De problemen vertaalden zich direct naar de tijdenlijst. Verstappen sloot de tweede vrije training af op een teleurstellende tiende plaats, waarbij het gat naar de snelste man van de sessie, Oscar Piastri, ruim 1,3 seconde bedroeg. Ook ten opzichte van Mercedes-coureur George Russell, die in de eerste training de snelste was, kwam de Red Bull-coureur flink tekort. In die eerste sessie eindigde Verstappen als zevende met een achterstand van ruim zeven tienden. Deze resultaten zijn pijnlijk voor de formatie uit Milton Keynes, zeker omdat er dit weekend een omvangrijk upgradepakket met een nieuwe vloer en kleinere sidepods op de auto is gezet.

Incident met Colapinto

Naast de technische malaise kende Verstappen ook nog een hachelijk moment op de baan. Hij werd in de snelle 130R-bocht gehinderd door Franco Colapinto, waardoor hij zijn snelle ronde moest afbreken. De stewards bogen zich na de sessie over het voorval en gaven de Argentijnse coureur een officiële waarschuwing voor onvoorspelbaar rijgedrag. Het incident paste in het beeld van een rommelige vrijdag voor Verstappen, die momenteel op de achtste plaats in het wereldkampioenschap staat met slechts 8 punten, terwijl klassementsleider George Russell al op 51 punten staat.

