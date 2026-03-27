Jos Verstappen bang voor motivatieverlies Max: 'Ik zie de toekomst somber in'
Max Verstappen heeft het momenteel totaal niet naar zijn zin in de Formule 1 en dat alles heeft te maken met de nieuwe reglementen en bijbehorende wagens van dit jaar. Jos Verstappen maakt zich momenteel wel een beetje zorgen en ziet zelfs grote problemen wat betreft de toekomst van zijn zoon in de sport.
Het moge duidelijk zijn dat Verstappen momenteel met zijn ziel onder zijn arm rondloopt in de koningsklasse. Vanaf moment één dat hij met de nieuwe wagen mocht rijden, was de kritiek van de viervoudig wereldkampioen al van grote proporties. De manier van racen spreekt Verstappen totaal niet aan met de belangrijkere rol voor energiemanagement en dus laat hij zich vrijwel wekelijks horen over zijn ontevredenheid. Bovenop alles gaat het ook nog eens totaal niet van een leien dakje met de lastige RB22.
Motivatie verliezen
Vader Jos ziet het in De Telegraaf somber in wat betreft de komende tijden én de toekomst van zijn zoon: "Je hoort dan ook dat het een kwestie van wennen is, maar ik weet zeker dat Max er geen plezier gaat uithalen op deze manier. Natuurlijk probeert hij er altijd het beste van te maken, dat staat er los van. Hij doet er samen met Red Bull alles aan om competitiever te worden. Maar het racen in deze auto’s daagt hem niet uit. Eerlijk gezegd ben ik er wel bang voor dat Max zijn motivatie verliest. Het racen in een Formule 1-auto vond hij vroeger het mooiste wat er was. Maar nu zie ik het vrij somber in. Ik zou willen zeggen dat het niet zo was, maar ik zie dit met het oog op zijn toekomst wel een probleem worden.”
Regelwijzigingen
Dat Verstappen zo vocaal is, ziet hij als een goed ding. Ook denkt hij dat er wel geluisterd wordt naar zijn zoon, al komt dat dit jaar waarschijnlijk te laat: "Ze luisteren echt wel naar hem, daar ben ik van overtuigd. En het zou kunnen dat ze dit jaar nog wat kleine dingetjes veranderen in de reglementen, maar dat gaat het verschil niet maken. Ik hoop dat er grote wijzigingen kunnen komen richting volgend seizoen of desnoods het jaar erop. Ik ben vooral blij dat Max gewoon zegt waar het op staat. Nu is het toevallig mijn zoon, maar ik denk dat we het moeten waarderen dat er nog zulke coureurs bestaan.”
Verstappen baalt na vrijdagtrainingen in Japan: "Het was niet erg goed om eerlijk te zijn"
- Vandaag 08:49
- 5
Verstappen heeft het gehad met de Red Bull-auto: "Het is echt ongelofelijk"
FIA deelt formele waarschuwing uit, Verstappen op enorme achterstand in Japan | GPFans News
Hadjar benoemt lichtpuntje voor hemzelf en Verstappen in tot nu toe zwaar F1-weekend
Alonso bevestigt geboorte eerste kind, landt uren later in Japan voor VT2: "Nacht overgeslagen"
Mekies erkent problemen met RB22: 'We begrijpen de auto nog niet"
- 26 minuten geleden
Jos Verstappen bang voor motivatieverlies Max: 'Ik zie de toekomst somber in'
- 1 uur geleden
- 10
Verstappen naar Mercedes in 2027? "Dan wordt hij teamgenoot van wereldkampioen"
- 1 uur geleden
Watanabe over Aston Martin: "We hebben een herstelplan, maar kunnen er niet over praten"
- 2 uur geleden
Hamilton herkent pijnpunten uit 2025: "Daar werken we nu aan"
- 3 uur geleden
Monaghan niet tevreden na vrijdag in Japan: "Snelheid niet wat we verwachten"
- 3 uur geleden
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
- 18 maart