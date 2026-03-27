Jos and Max Verstappen in Monaco

Jos Verstappen bang voor motivatieverlies Max: 'Ik zie de toekomst somber in'

Jos and Max Verstappen in Monaco — Foto: © IMAGO
Jos Verstappen bang voor motivatieverlies Max: 'Ik zie de toekomst somber in'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen heeft het momenteel totaal niet naar zijn zin in de Formule 1 en dat alles heeft te maken met de nieuwe reglementen en bijbehorende wagens van dit jaar. Jos Verstappen maakt zich momenteel wel een beetje zorgen en ziet zelfs grote problemen wat betreft de toekomst van zijn zoon in de sport.

Het moge duidelijk zijn dat Verstappen momenteel met zijn ziel onder zijn arm rondloopt in de koningsklasse. Vanaf moment één dat hij met de nieuwe wagen mocht rijden, was de kritiek van de viervoudig wereldkampioen al van grote proporties. De manier van racen spreekt Verstappen totaal niet aan met de belangrijkere rol voor energiemanagement en dus laat hij zich vrijwel wekelijks horen over zijn ontevredenheid. Bovenop alles gaat het ook nog eens totaal niet van een leien dakje met de lastige RB22.

Motivatie verliezen

Vader Jos ziet het in De Telegraaf somber in wat betreft de komende tijden én de toekomst van zijn zoon: "Je hoort dan ook dat het een kwestie van wennen is, maar ik weet zeker dat Max er geen plezier gaat uithalen op deze manier. Natuurlijk probeert hij er altijd het beste van te maken, dat staat er los van. Hij doet er samen met Red Bull alles aan om competitiever te worden. Maar het racen in deze auto’s daagt hem niet uit. Eerlijk gezegd ben ik er wel bang voor dat Max zijn motivatie verliest. Het racen in een Formule 1-auto vond hij vroeger het mooiste wat er was. Maar nu zie ik het vrij somber in. Ik zou willen zeggen dat het niet zo was, maar ik zie dit met het oog op zijn toekomst wel een probleem worden.”

Regelwijzigingen

Dat Verstappen zo vocaal is, ziet hij als een goed ding. Ook denkt hij dat er wel geluisterd wordt naar zijn zoon, al komt dat dit jaar waarschijnlijk te laat: "Ze luisteren echt wel naar hem, daar ben ik van overtuigd. En het zou kunnen dat ze dit jaar nog wat kleine dingetjes veranderen in de reglementen, maar dat gaat het verschil niet maken. Ik hoop dat er grote wijzigingen kunnen komen richting volgend seizoen of desnoods het jaar erop. Ik ben vooral blij dat Max gewoon zegt waar het op staat. Nu is het toevallig mijn zoon, maar ik denk dat we het moeten waarderen dat er nog zulke coureurs bestaan.”

Verstappen heeft het gehad met de Red Bull-auto: "Het is echt ongelofelijk"

Verstappen heeft het gehad met de Red Bull-auto: "Het is echt ongelofelijk"

  • Vandaag 14:01
Mekies erkent problemen met RB22: 'We begrijpen de auto nog niet"

Mekies erkent problemen met RB22: 'We begrijpen de auto nog niet"

  • 26 minuten geleden
