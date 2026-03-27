De dramatische seizoensstart van Aston Martin is deels te wijten aan de tijdelijke afwezigheid van motorleverancier Honda in de Formule 1. Dat stelt Koji Watanabe, de president van Honda Racing Corporation. Volgens Watanabe heeft de pauze in de ontwikkelingstijd van de Japanse fabrikant een grote rol gespeeld in de huidige crisis op de baan.

Honda trok zich eind 2021 officieel terug uit de sport, om vervolgens in 2023 aan te kondigen dat het zou terugkeren als partner van Aston Martin. Deze onderbreking heeft volgens de topman duidelijke sporen achtergelaten. "De nieuwe motorreglementen zijn behoorlijk uitdagend voor ons", zo citeert PlanetF1 Watanabe over de complexiteit van de nieuwe krachtbronnen . "We zijn eind 2021 gestopt met onze Formule 1-activiteiten en kondigden in 2023 onze terugkeer aan, dus er is een periode geweest waarin onze activiteiten vrij beperkt waren. Het kostte ook wat tijd om de organisatie opnieuw op te bouwen en de ontwikkeling weer op te starten", aldus de president.

Problemen met de AMR26

De gevolgen van die opstartfase zijn groot, aangezien de AMR26 momenteel kampt met abnormale vibraties vanuit de Honda-krachtbron. Deze trillingen zijn dusdanig hevig dat ze het batterijsysteem beschadigen en verantwoordelijk zijn voor de vele uitvalbeurten. Watanabe erkent deze problemen en geeft aan dat er inmiddels een herstelplan klaarligt. "Op dit moment richten we ons op hoe we de situatie rondom de vibraties, en dan voornamelijk de schade aan het batterijgedeelte, kunnen verbeteren", legt hij uit. Voor de race in Japan is er volgens hem al gewerkt aan een beter energiemanagement om de prestaties te verhogen. Tijdens de vrije trainingen op het circuit van Suzuka werd de achterstand van het team echter opnieuw pijnlijk duidelijk. Fernando Alonso, die de mediadag en de eerste training miste vanwege de geboorte van zijn eerste kind, kwam in de tweede sessie niet verder dan de negentiende tijd. Zijn teamgenoot Lance Stroll eindigde daar vlak voor.

Vooruitgang

Ondanks de zware tijden benadrukt Watanabe dat de banden tussen de Britse renstal en de Japanse fabrikant hecht zijn. Er wordt intensief samengewerkt om het tij te keren. "Aston Martin Aramco en Honda zijn niet zomaar een Formule 1-constructeur en een motorfabrikant, we werken nauw samen als één team", aldus de HRC-president. Hij wijst erop dat ingenieurs van Aston Martin momenteel in de Honda-fabriek in Sakura zij aan zij werken met de Japanse technici. ""We hebben samen met Aston Martin een herstelplan, maar daar kunnen we vandaag nog niets over zeggen. Het belangrijkste is dat we stap voor stap vooruitgang blijven boeken", besluit hij.

