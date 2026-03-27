Lewis Hamilton heeft een moeizame openingsdag beleefd tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Japan. Hoewel de coureur eerder dit seizoen nog succes boekte met zijn eerste podiumplaats voor Ferrari in China, kwam hij er op het circuit van Suzuka een stuk minder goed aan te pas. Het veroorzaakt zorgen bij de Brit.

Tijdens zowel de eerste als de tweede vrije training kwam Hamilton niet verder dan de zesde tijd. Over de boordradio liet hij zijn frustraties richting zijn race-ingenieur dan ook duidelijk blijken. "Ik ben erg langzaam omdat ik geen vertrouwen in de auto heb". De Ferrari-coureur geeft nu toe dat de huidige balansproblemen hem deden denken aan voorgaande seizoenen . "Er zijn wat overeenkomsten met wat ik vorig jaar voelde. Daar werken we nu aan, dus ik heb er vertrouwen in dat we vannacht iets kunnen vinden en de auto in een betere staat kunnen brengen", aldus Hamilton.

Zoektocht naar stabiliteit

Het 5,807 kilometer lange Suzuka International Racing Course staat bekend als een technisch en uiterst veeleisend circuit. Volgens Hamilton is een stabiele achterkant van de auto cruciaal om op deze baan een competitieve rondetijd neer te zetten. "Het is een geweldig circuit, maar je moet op de achterkant kunnen leunen en het vertrouwen hebben dat de auto bij je blijft. Vandaag had ik last van uitbraken en ik lijk de andere jongens gewoon niet te kunnen bijhouden", zo legt hij uit . Om het tij te keren voor de rest van het weekend, duikt de renstal diep in de beschikbare data. Hamilton hoopt dat de simulatoruitkomsten de juiste weg wijzen. "We gaan vanavond de diepte in en halen wat interessante gegevens uit de simulator. Ik heb het gevoel dat ik een soort kompas heb, het is alleen de vraag hoe we daar komen. Er zit meer potentie in de auto, we moeten alleen uitvinden hoe we dat kunnen ontsluiten".

Leclerc ziet lichtpuntjes

Ook aan de andere kant van de Ferrari-garage verliep de vrijdag niet geheel vlekkeloos. Teamgenoot Charles Leclerc, die momenteel de derde plek in de WK-stand bezet, sloot beide trainingen af op de vijfde positie, net voor Hamilton. De Monegask erkende dat het team, dat momenteel tweede staat in het constructeurskampioenschap achter Mercedes, een gecompliceerde dag kende. "Het was een lastigere dag voor ons als team vergeleken met de afgelopen twee races, maar het is pas de eerste dag van het weekend", stelde Leclerc.

Gerelateerd