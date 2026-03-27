Hamilton herkent pijnpunten uit 2025: "Daar werken we nu aan"
Lewis Hamilton heeft een moeizame openingsdag beleefd tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Japan. Hoewel de coureur eerder dit seizoen nog succes boekte met zijn eerste podiumplaats voor Ferrari in China, kwam hij er op het circuit van Suzuka een stuk minder goed aan te pas. Het veroorzaakt zorgen bij de Brit.
Tijdens zowel de eerste als de tweede vrije training kwam Hamilton niet verder dan de zesde tijd. Over de boordradio liet hij zijn frustraties richting zijn race-ingenieur dan ook duidelijk blijken. "Ik ben erg langzaam omdat ik geen vertrouwen in de auto heb". De Ferrari-coureur geeft nu toe dat de huidige balansproblemen hem deden denken aan voorgaande seizoenen . "Er zijn wat overeenkomsten met wat ik vorig jaar voelde. Daar werken we nu aan, dus ik heb er vertrouwen in dat we vannacht iets kunnen vinden en de auto in een betere staat kunnen brengen", aldus Hamilton.
Zoektocht naar stabiliteit
Het 5,807 kilometer lange Suzuka International Racing Course staat bekend als een technisch en uiterst veeleisend circuit. Volgens Hamilton is een stabiele achterkant van de auto cruciaal om op deze baan een competitieve rondetijd neer te zetten. "Het is een geweldig circuit, maar je moet op de achterkant kunnen leunen en het vertrouwen hebben dat de auto bij je blijft. Vandaag had ik last van uitbraken en ik lijk de andere jongens gewoon niet te kunnen bijhouden", zo legt hij uit . Om het tij te keren voor de rest van het weekend, duikt de renstal diep in de beschikbare data. Hamilton hoopt dat de simulatoruitkomsten de juiste weg wijzen. "We gaan vanavond de diepte in en halen wat interessante gegevens uit de simulator. Ik heb het gevoel dat ik een soort kompas heb, het is alleen de vraag hoe we daar komen. Er zit meer potentie in de auto, we moeten alleen uitvinden hoe we dat kunnen ontsluiten".
Leclerc ziet lichtpuntjes
Ook aan de andere kant van de Ferrari-garage verliep de vrijdag niet geheel vlekkeloos. Teamgenoot Charles Leclerc, die momenteel de derde plek in de WK-stand bezet, sloot beide trainingen af op de vijfde positie, net voor Hamilton. De Monegask erkende dat het team, dat momenteel tweede staat in het constructeurskampioenschap achter Mercedes, een gecompliceerde dag kende. "Het was een lastigere dag voor ons als team vergeleken met de afgelopen twee races, maar het is pas de eerste dag van het weekend", stelde Leclerc.
Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2
- Vandaag 07:50
- 8
Hamilton countert boze uitspraken Verstappen: "Dit is waar het in het racen om draait"
- Gisteren 08:42
- 13
Verstappen krijgt grootste upgradepakket van iedereen in Japan, nieuwe batterij voor Norris
- Vandaag 05:29
- 1
Verstappen heeft het gehad met de Red Bull-auto: "Het is echt ongelofelijk"
FIA deelt formele waarschuwing uit, Verstappen op enorme achterstand in Japan | GPFans News
Hadjar benoemt lichtpuntje voor hemzelf en Verstappen in tot nu toe zwaar F1-weekend
Alonso bevestigt geboorte eerste kind, landt uren later in Japan voor VT2: "Nacht overgeslagen"
Mekies erkent problemen met RB22: 'We begrijpen de auto nog niet"
- 26 minuten geleden
Jos Verstappen bang voor motivatieverlies Max: 'Ik zie de toekomst somber in'
- 1 uur geleden
- 10
Verstappen naar Mercedes in 2027? "Dan wordt hij teamgenoot van wereldkampioen"
- 1 uur geleden
Watanabe over Aston Martin: "We hebben een herstelplan, maar kunnen er niet over praten"
- 2 uur geleden
Hamilton herkent pijnpunten uit 2025: "Daar werken we nu aan"
- 3 uur geleden
Monaghan niet tevreden na vrijdag in Japan: "Snelheid niet wat we verwachten"
- 3 uur geleden
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
- 18 maart