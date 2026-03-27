Lando Norris kijkt met een ontevreden gevoel terug op de eerste dag van het Grand Prix-weekend in Japan. Terwijl zijn teamgenoot Oscar Piastri de vrijdag afsloot met de snelste tijd, kampte de Brit met een gebrek aan productieve kilometers op het circuit van Suzuka. Volgens Norris is hij daardoor op dit moment nog niet waar hij moet zijn wat betreft de afstelling en het algemene gevoel in de auto, mede door een hydraulisch lek in de tweede vrije training.

De regerend wereldkampioen maakt tot dusver een dramatisch 2026 mee. In Australië had hij versnellingsbakproblemen in VT1, power unit-problemen in VT2 en batterijproblemen in VT3 en de kwalificatie. In de wedstrijd zelf werd hij vijfde op bijna een minuut achterstand. In China had hij batterijproblemen in de sprintkwalificatie en de batterij gaf helemaal de geest voor de race. Norris kon de Grand Prix in Shanghai niet eens starten en de batterij kon de prullenbak in. McLaren heeft een nieuwe in de pool moeten gooien voor Japan. Vandaag miste hij een deel van VT1 vanwege problemen met de 'rechte stuk'-modus en de rijhoogte, voordat een hydraulisch lek hem veel tijd kostte in VT2.

Artikel gaat verder onder video

Gebrek aan ritme op Suzuka

Hoewel teams tegenwoordig over enorme hoeveelheden data beschikken om de prestaties te analyseren, hecht Norris veel waarde aan het fysiek maken van meters op de baan. Zeker op een uitdagend circuit als Suzuka is dat volgens de Brit essentieel voor het zelfvertrouwen. "Natuurlijk heb ik data om naar te kijken, maar op een circuit als dit wil je gewoon ronden rijden. Het maakt me niet uit naar welke data ik kan kijken, je wilt gewoon ronden onder de knie krijgen om jezelf een goed vertrouwen en goede kennis te geven. Aan het einde kreeg ik daar wel wat van mee, maar op dit moment loop ik twee of drie stappen achter met de afstelling en heb ik geen long runs kunnen doen", legde hij uit tegenover Crash.net.

Verschil met teamgenoot Piastri

Het contrast met de andere kant van de McLaren-garage was op vrijdag groot. Oscar Piastri wist in de tweede vrije training de ranglijst aan te voeren met een 1:30.133, wat aantoont dat de snelheid in de auto wel degelijk aanwezig is. Voor Norris voelt dat momenteel echter nog niet zo, aangezien hij in diezelfde sessie niet verder kwam dan de vierde tijd. Op de vraag of de snelheid die hij in zijn spaarzame momenten op de baan liet zien een positief punt was, reageerde hij kortaf: "De snelheid is er voor Oscar, maar op dit moment niet voor mij".

Related image

Reset voor de kwalificatie

Norris steekt zijn teleurstelling over het verloop van de vrijdag dan ook niet onder stoelen of banken. "Het was gewoon een vrij slechte dag van onze kant, met simpelweg niet veel ronden. Dat is niet de manier waarop je wilt dat de dingen lopen, vooral als je nog aan het leren bent met de ronden die je kunt rijden. Ik kom veel ronden tekort." Ondanks de moeizame start en de achterstand die hij heeft opgelopen ten opzichte van de concurrentie, hoopt Norris dat zijn monteurs en engineers de situatie voor de zaterdag kunnen omdraaien. "Een behoorlijk verschrikkelijke start van het weekend, maar we hebben de nacht om te resetten en een aantal dingen op te lossen."