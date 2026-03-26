Oscar Piastri heeft een moeizame start van het Formule 1-seizoen achter de rug. De McLaren-coureur wist in de eerste twee races van het jaar de startstreep niet eens te halen. In aanloop naar de Grand Prix van Japan stelt hij zijn doelen voor de komende periode scherp, waarbij hij vooral hoopt op een probleemloze start in Suzuka.

De jonge Australiër kende een dramatisch begin van zijn jaar. Tijdens de openingsrace in Australië crashte hij al in de verkenningsronde, terwijl een hardwaredefect aan de batterij hem in China aan de kant hield nog voordat de lichten gedoofd waren. Hoewel hij wel drie punten verzamelde tijdens de Sprint in China, heeft hij in de hoofdraces nog geen enkele ronde voltooid. De focus voor het komende weekend is dan ook glashelder.

Artikel gaat verder onder video

De startlichten zien

Voor Piastri, voor de camera van Formula 1, begint de weg omhoog met een heel basaal doel voor de race op zondag. "We zullen proberen om in ieder geval de lichten aan te zien gaan", zo klinkt het. Na twee opeenvolgende races waarin hij niet officieel van start kon gaan, is het zien van het startsignaal de eerste horde die genomen moet worden. Ondanks de technische malaise en de pech op het circuit, probeert de coureur de moed erin te houden en zich niet te laten leiden door de teleurstellingen van de afgelopen weken. Naast het simpelweg halen van de startopstelling, kijkt Piastri ook naar de langere termijn. Hij ziet dit seizoen vooral als een kans om zichzelf verder te bewijzen in de koningsklasse, zeker nu McLaren werkt aan grote updates om de aansluiting bij de top te vinden. "Ik denk dat het belangrijkste voor mij is om te blijven verbeteren, te blijven leren en te proberen het maximale uit de auto en mezelf te halen", aldus de Australiër.

Tevredenheid bij McLaren

Hoewel de resultaten op papier anders doen vermoeden, is Piastri positief over de huidige vorm van zijn team en de onderlinge samenwerking. "Het is een heel goede start van het seizoen geweest en ik geniet er enorm van", vertelt hij. Hij benadrukt dat het gevoel binnen de renstal goed is, ondanks de betrouwbaarheidsproblemen die hem en teamgenoot Lando Norris onlangs parten speelden. "Ik ben erg blij met hoe de dingen tot nu toe zijn gegaan", zo luidt de conclusie. De Australiër steekt zijn waardering voor het personeel in de fabriek en op het circuit niet onder stoelen of banken. Terwijl het team uit Woking probeert het gat van tachtig punten naar koploper Mercedes te dichten, blijft de coureur loyaal aan zijn monteurs en engineers. "Het team heeft fantastisch werk geleverd en ik ben erg dankbaar voor al hun harde werk", stelt Piastri. Met de Grand Prix van Japan voor de deur is de blik dan ook volledig op de toekomst gericht. "Ik kijk uit naar de rest van het seizoen en om te zien wat we kunnen bereiken."